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Получателей субсидий в Украине разделят на "белый" и "черный" списки – первые подробности
Попавших в первый список проверять не будут, а вот всех субсидиантов из второго списка станут контролировать жестко.
Как стало известно, в Украине намерены запустить абсолютно новую систему проверки получателей субсидии, передает "Диалог.UA".
Этих людей хотят поделить на два списка – "черный" и "белый". По словам гендиректора Директората семьи и соцподдержки Минсоцполитики Виталия Музыченко, "белый список" могут проверять лишь изредка, а могут и вовсе не проверять.
А вот за субсидиантами из "черного списка" будут следить пристально. У этих людей, в частности, могут проверять их расходы через официальные данные.
Эксперты отмечают, что благодаря новой системе возможности предоставлять ложную информацию о своем положении и доходах у претендентов на госпомощь не останется.
Теги: Украина, Донбасс, информация, субсидия, черный список, проверки, Минсоцполитики
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