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Правительство выделило рекордную сумму на субсидии

21.09.2017 12:50
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Правительство выделило рекордную сумму на субсидии

С января по август текущего года домохозяйства Украины получили субсидии на оплату ЖКХ в размере 2 миллиардов 800 миллионов гривен, и это на 22 процента больше, чем аналогичный показатель прошлого года. 

Как передает replyua.net со ссылкой на Государственную службу статистики, в сельской местности субсидии достигли 942 миллионов гривен за указанный период, в городской – 2 миллиардов 300 миллионов гривен. По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-августе были назначены 7 миллионам семей (99,2 процентов обратившихся за субсидией). В городской местности субсидии назначены 4,8 миллионам семей, в сельской – 2,21 миллионам семей. 

Количество домохозяйств, получивших субсидии с начала этого года, возросло почти на 69 процентов по сравнению с показателями прошлого года. В среднем каждая семья получает около 154 гривен, и это на восемь процентов больше, чем в 2016 году. По итогам прошлого года, сумма, выделенная в качестве субсидии на оплату ЖКХ, достигала 5 миллиардов 700 миллионов гривен. 



Теги: Украина, Донбасс, субсидия, правительство
 
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