Украинцев, получающих субсидии, будут тщательно проверять

В правительстве разрабатывают новые законодательные нормы, чтобы проверять реальные доходы получателей государственной соцпомощи, пишет kp.ua.

В ближайшее время при Минсоцполитики может быть создано новое ведомство, которое будет проверять получателей субсидий. Социальные инспекторы пойдут по квартирам и будут изучать "стиль жизни" претендентов на государственную помощь.

Как будут работать новые правила, мы выясняли у юристов.

Кто и когда будет проверять?

На прошлой неделе в правительстве был утвержден проект закона, который может создать новое ведомство - социальную инспекцию, которая будет проверять материальное положение претендентов на субсидии. Пока что датой создания ведомства выбрано 1 января 2018 года, но работать оно начнет не раньше января 2019 года, когда инспекторы начнут проверять субсидии. А еще через год с проверками придут к пенсионерам.

В правительстве говорят, что права и обязанности инспектора теперь будут закреплены законодательно, и они получат больше полномочий. Например, законопроект предоставляет этим чиновникам бесплатный доступ к базам данных и реестрам, в которых может быть информация о претенденте на субсидию.

Также они смогут "посещать получателей социальной помощи по месту жительства с целью определения достоверности данных о том, в какой мере человек нуждается в помощи, и возможности нахождения дополнительных источников существования, которые влияют на установление права получения соцпомощи и ее размеры".

Также из уст чиновников все чаще звучит словосочетание "стиль жизни" получателя субсидий. То есть то, что нельзя проверить с помощью электронных систем, будут проверять при помощи визитов социального инспектора.

Что будут искать?

Как говорят эксперты, государство хочет контролировать два вида финансовых потоков претендентов и получателей субсидий - доходы и расходы. Для этого будут использовать новые методы отслеживания расходов.

- Проводит верификацию Минфин, и по ее результатам он готовит рекомендации для Минсоцтруда, чтобы те проверили законность назначения той или иной соц­выплаты тому или иному человеку, - разъяснил процедуру "КП" в Украине" юрист Андрей Вигиринский. - Также Минфин может требовать у банков информацию об операциях по счету и открытых счетах человека. Правда, поделиться такой информацией с Минсоцем законных оснований нет - ведь это банковская тайна, поэтому Минфин может использовать ее в обобщенном виде, например, указывая, что на счету есть суммы, не указанные в анкете.

Со своей стороны определенное имущество может отслеживать и Минсоцполитики, продолжает юрист. Например, получить информацию из реестров в ответ на свой запрос, проводились ли человеком регистрационные действия, оформлены ли на него недвижимость, земельные участки, автомобиль, когда проводилась регистрация и т.д. Все это поможет понять, делал ли человек крупные расходы на сумму более 50 тыс. грн. или нет. Еще вариант - запрос в налоговую о доходе и расходных операциях на сумму более 50 тыс. Впрочем, считает Вигиринский, пока Минсоцполитики не до этого, ведь такие проверки требуют массу времени и смекалки.

Будут ли исследовать семейные узы и искать родственников за границей?

Как говорят юристы, среди наиболее существенных нарушений, которые не выявляются, но влияют на размер помощи, - неофициальное трудоустройство или работа членов семьи за границей, неполный официальный доход, когда реальная заработная плата выше официальной, или есть незадекларированные доходы в неформальном секторе, а также проживание людей в незарегистрированном гражданском браке.

- Представьте себе ситуацию, что мужчина и женщина живут вместе, ведут совместное хозяйство, у них рождается ребенок, но они не регистрируют брак официально, - говорит юрист Татьяна Бондаренко. - При этом такая женщина сегодня спокойно оформляет статус матери-одиночки и получает помощь от государства. Второй вариант - человек нигде официально не работает, а сам отправился в Польшу или Россию на заработки. Естественно, эти доходы нигде не фигурируют. Я не удивлюсь, если социальный инспектор будет проверять не только материальное состояние получателей субсидий, но и будет опрашивать соседей, узнавая, кто с кем живет, есть ли у них совместные дети, не уехал ли кто из семьи на заработки и т.д.

Хотя, признает юрист, ситуации могут быть неоднозначными даже с точки зрения закона.

- Представьте себе две ситуации, когда прописанный в квартире совершеннолетний ребенок уехал за границу на обучение или же на работу, - говорит юрист. - Инспектору каждый раз придется выяснять, получает ли семья дополнительный доход из-за рубежа или нет.

Еще один вид доходов граждан, который власти уже давно хотят взять под контроль, но пока не знают как, - это деньги от сдачи в аренду имущества. Ни для кого не секрет, что большинство квартир в крупных городах сдается без декларирования этого дохода.

- После принятия этого закона инспектор сможет открыть реестр недвижимости и посмотреть, сколько квартир есть в собственности той или иной семьи, - говорит юрист. - Например, одна квартира есть у мужа, а вторая - у жены. Если в одной живут родители, а во второй - дети, то это не повод отказать в субсидии, но если одна из них сдается квартирантам, что выяснится в ходе визита инспектора, тогда в субсидии откажут на законных основаниях.

Могут ли заглянуть в холодильник?

Ну и наконец, больше всего вопросов вызывает такая формулировка - проверка "стиля жизни" претендента на субсидию. Если вспомнить того же гражданина Корейко из романа "Золотой теленок", то ему удавалось скрывать свое состояние от всех, кроме прозорливого Остапа Бендера. Удастся ли претенденту на субсидию скрыть свои настоящие доходы во время визита инспектора, неизвестно.

Может ли инспектор заглянуть в шкаф, чтобы проверить, какая там висит одежда, или поинтересоваться содержимым холодильника? Юристы говорят, что это не обыск и вы сами должны решать, что показывать визитерам, а что - нет.

- Обследование иму­щест­вен­но-жилищных условий проводится по согласию заявителя, - говорит юрист Андрей Вигиринский. - И это принципиально важно, ведь если человек стесняется показать беспорядок в шкафу, то это его право, и инспектор не может туда сам полезть. Это ведь не принудительный обыск. Но теоретически у вас могут попросить разрешения заглянуть в шкаф или холодильник.

Есть ли способ обойти ограничение в 50 тысяч?

Одной из главных причин снижения максимальной суммы безналичных расчетов до 50 тысяч гривен эксперты называют как раз попытку правительства отслеживать траты граждан свыше 50 тысяч гривен, которые закрывают им доступ к госпомощи. Однако уже сейчас продавцы придумали всевозможные способы ухода от безнала - покупка в кредит и рассрочку, покупка на несколько чеков и т.д. Получается, что при нежелании покупателя светиться, можно будет реально отследить только покупку квартиры и машины?

- Этот вопрос стоит не в плоскости верификации и не в плоскости Минсоцтруда, - говорит юрист. - Для того чтобы покупатель увернулся любым из описанных способов, ему должен пойти навстречу продавец, который, в свою очередь, является субъектом предпринимательской деятельности. И раз он себе такое позволяет, значит, налоговая не выполняет надлежащим образом функции контроля, администрирования и соблюдения дисциплины. Словом, все это - вопрос времени, ведь за один день психологию граждан, предпринимателей, правоохранителей и чиновников не изменить.

К тому же по большому счету, говорит юрист, налоговая может отслеживать назначение платежа и увидеть, что человек платит, скажем, 10 дней по 49 999 грн. за один и тот же товар.

Рассрочка? В таком случае во время проверки субъекта хозяйствования ГФС должна поинтересоваться: есть ли соответствующий договор с клиентом? К клиенту тоже есть вопрос: товарищ, откуда вы взяли 499 990 грн., которые выплатили за 10 дней? От бабушки? Смотрим декларацию бабушки. Понятно, что она могла продать корову. Накопить за 60-70 лет и т.д. И вот тут мы возвращаемся к вопросу нулевого декларирования, без которого все эти действия имеют мало смысла.