«Нечем дышать, хочется орать!»: В Армянске паника из-за новой химатаки

19.10.2018 12:11

Последствия выбросов на принадлежавшему олигарху Дмитрию Фирташу заводу «Крымский титан» в оккупированном Армянске ухудшилось.

Как передает replyua.net, местное население в соцсетях опять жалуется на плохое самочувствие и запрещают своим детям выходить на улицы. Самые яркие комментарии крымчан из социальных сетей выложил блогер Roksolana Today в Twitter. По словам местных, ситуация усугубилась ночью, когда весь город укутал туман.



«Действительно хочется орать. Давайте что-то делать... Сегодня в школу дети не пойдут», — написал пользователь Сава Титаренко. О своем согласии с ним заявили другие жители Армянска, почувствовавшие ухудшение здоровья. «В 0:40 проснулась от удушья и кашля», — написала Лиза Смирнова.



«Дети сидят дома, выскочила в 7 утра, чтобы передать документы, в результате 5 минут на улице: лицо щипает, горло, нос — першение, жжение. Нечем дышать. Может, хватит уже над людьми издеваться», — с возмущением написала одна из жительниц Армянска.