Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Нечем дышать, хочется орать!»: В Армянске паника из-за новой химатаки

19.10.2018 12:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Нечем дышать, хочется орать!»: В Армянске паника из-за новой химатаки

Последствия выбросов на принадлежавшему олигарху Дмитрию Фирташу заводу «Крымский титан» в оккупированном Армянске ухудшилось.

Как передает replyua.net, местное население в соцсетях опять жалуется на плохое самочувствие и запрещают своим детям выходить на улицы. Самые яркие комментарии крымчан из социальных сетей выложил блогер Roksolana Today в Twitter. По словам местных, ситуация усугубилась ночью, когда весь город укутал туман.

«Действительно хочется орать. Давайте что-то делать... Сегодня в школу дети не пойдут», — написал пользователь Сава Титаренко. О своем согласии с ним заявили другие жители Армянска, почувствовавшие ухудшение здоровья. «В 0:40 проснулась от удушья и кашля», — написала Лиза Смирнова.

«Дети сидят дома, выскочила в 7 утра, чтобы передать документы, в результате 5 минут на улице: лицо щипает, горло, нос — першение, жжение. Нечем дышать. Может, хватит уже над людьми издеваться», — с возмущением написала одна из жительниц Армянска. 



Теги: Донбасс, Крым, Армянск, химикаты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх