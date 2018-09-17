Стали известны новые шокирующие подробности об «химатаке» в Крыму: деревья черные, птицы вымерли

17.09.2018 18:20

Как сообщает replyua.net, ситуация в Армянске не стала луче, а люди продолжают жаловаться на свое здоровье.

Однако так называемые власти оккупированного Крыма уверяют, что выбросы сернистого ангидрата на заводе украинского олигарха Дмитрия Фирташа «Крымский Титан» больше не приносят вреда людям и проблема была устранена. Об этом рассказал корреспондент «Новой газеты». «Деревья вдоль дорог — черные и голые. Птиц не было. Школы и детсады закрыты, дети эвакуированы. Но, прямо скажу, внешне выглядел город не так ужасно, как я ожидал. Начитался в интернете о покрывшей Армянск оранжевой слизи, а накануне ночью прошел, наконец, долгожданный дождь и слизь смыл. Вони не ощутил. Глаза не резало. И только в Москве почувствовал, что в горле все-таки першит, а голос сел», — сообщил он.



В издании отметили, что уже сейчас Российская Федерация нагло обвиняет Украину и ее власть в том, что именно она причастна к катастрофе на «Крымском титане». «Появилась давно ожидаемая версия "украинской диверсии". Первым ее предложило руководство "Крымского Титана", которое, естественно, не привлекает перспектива оказаться главным виновником уже возбужденного уголовного дела. Соленая вода хлынула в кислотонакопитель, начавшаяся ее реакция с химотходами и спровоцировала выброс в атмосферу сернистого ангидрида и не только его. Интересно, что на заседании "оперативного штаба" именно экстравагантная идея использовать соленую воду как замену днепровской анонсировалась особенно активно», — пишут в публикации.