Подруга Рослякова рассказала о причинах теракта в Керчи

19.10.2018 17:00

Подруга Владислава Рослякова, утроившего настоящую бойню в Политехническом колледже Керчи, рассказала об истинных мотивах стрелка, а также о том, с кем он хотел поквитаться. Примечательно, что девушка отказалась называть свое имя и фамилию, передает replyua.net.



Девушка рассказала, что «керченскому стрелку» приходилось терпеть множество издевательств от своих одногруппников и просто знакомых. По ее словам, над Росляковым издевались, не только одноклассники, но и другие студенты колледжа. «Владислав постоянно мне рассказывал, что ссорится с окружающими. Он говорил, что потерял доверие к людям, когда его одногруппники начали унижать его», - сообщила девушка.



При этом она добавила, что над Владиславом издевались, поскольку он «не такой, как все». Тем не менее, чем именно «керченский террорист» отличался от своих сверстников, она не уточнила. «Он говорил, что не хочет жить из-за постоянных унижений. А также рассказывал, что хочет отомстить за эти издевательства», - добавила подруга убийцы, уточнив, что в последнее время они с Росляковым не общались, однако причин разрыва отношений девушка уточнять не стала.