«Остановим сепаратистов». На Закарпатье разметили провокационные билборды

20.10.2018 20:24

Сегодня в нескольких районах Закарпатской области появилисьрекламные щиты с изображением трех лидеров Общества Венгерской культуры Закарпатья и надписью: «Остановим сепаратистов».Такую информацию сообщает местное издание mukachevo.net.

По данным СМИ, такие билборды появились при въезде в Ужгород в селе Минай и при въезде в село Гать Береговского района. В то же время, в Закарпатской ОГА отметили, что реклама была расклеена на щиты самовольно ночью.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, комментируя происшедшее, отмечает: