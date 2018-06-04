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«Л/ДНР» отдыхают: жители Закарпатья отправились на слет футболистов-сепаратистов

04.06.2018 11:40
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«Л/ДНР» отдыхают: жители Закарпатья отправились на слет футболистов-сепаратистов

Футболисты из Закарпатской области отправились в столицу Великобритании Лондон, где запланировано проведение так называемого чемпионата мира для команд «непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий».

Как передает replyua.net, об этом известный украинский волонтер Родион Шовкошитный написал на своей Facebook-странице. 

«Украина там представлена одной командой. Нет, не «ДНР». Нет, не «ЛНР». Это «Закарпатье». Официально команда заявлена на венгерском языке Kárpátalja... На эмблеме флаги Украины и Венгрии, территория Закарпатской области Украины, медведь и какая-то надпись на венгерском», - подчеркнул он. При этом отмечается, что представители самопровозглашенных «Л/ДНР» также принимали участие, однако не прошли квалификацию.

В/месте с тем, интернет-пользователи в сети отмечают, что в последнее время Закарпатье начинает вести себя достаточно агрессивно. «Ездил недавно... «Л/ДНР» курит в сторонке...», - рассказал о впечатлениях украинец. 



Теги: Донбасс, спорт, Закарпатье, сепаратисты, ДНР, ЛНР
 
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