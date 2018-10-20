Скандальный итальянский вице-премьер обрушился с критикой на Украину, обвинив ее в разжигании религиозной войны

20.10.2018 11:39

Министр внутренних дел Италии и по совместительству первый вице-премьер этой страны Маттео Сальвини в ходе визита в Россию заявил, что украинские власти разжигают «религиозную войну». Как передает replyua.net, об этом пишет Der Standard. При этом он предупредил, что у религиозных войн всегда плохой конец. «Если политическое руководство пытается подчинить церковь, это не несет ничего хорошего», - говорит он.



Более того, Сальвини отметил, что Италия не поддержит продление экономических санкций Европейского союза против России.



Итальянский вице-премьер считает, что Россия на законных основаниях аннексировала украинский Крым, а Революцию Достоинства в Украине он называет «фальшивой». Маттео Сальвини ранее заявлял, что хотел бы видеть президента РФ Владимира Путина в кресле премьер-министра Италии.