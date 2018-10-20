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США призвали Украину двигаться к созданию единой церкви
20.10.2018 16:13
Американский госсекретарь Майкл Помпео поддержал стремление Киева добиться автокефалии для Украинской православной церкви.
Госсекретарь США Майкл Помпео высказался в поддержку движения Украины к созданию автокефальной Украинской православной церкви.
"Мы призываем церковь и власти страны продвигаться к созданию автокефальной украинской православной церкви. США вновь заявляют о своей поддержке свободы вероисповедания и свободы религиозных групп, включая православных в Украине", – говорится в письменном заявлении Помпео, опубликованном в пятницу, 19 октября.
В документе подчеркивается, что Вашингтон поддерживает украинцев в их желании "самостоятельно осуществлять управление в своей религии и молиться так, как им хочется".
Источник : https://korrespondent.
Теги: Украина, США, Донбасс, церковь
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