Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

США призвали Украину двигаться к созданию единой церкви

20.10.2018 16:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
США призвали Украину двигаться к созданию единой церкви

Американский госсекретарь Майкл Помпео поддержал стремление Киева добиться автокефалии для Украинской православной церкви.


Госсекретарь США Майкл Помпео высказался в поддержку движения Украины к созданию автокефальной Украинской православной церкви.
 
"Мы призываем церковь и власти страны продвигаться к созданию автокефальной украинской православной церкви. США вновь заявляют о своей поддержке свободы вероисповедания и свободы религиозных групп, включая православных в Украине", – говорится в письменном заявлении Помпео, опубликованном в пятницу, 19 октября.
 
В документе подчеркивается, что Вашингтон поддерживает украинцев в их желании "самостоятельно осуществлять управление в своей религии и молиться так, как им хочется".
Источник : https://korrespondent. 


Теги: Украина, США, Донбасс, церковь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх