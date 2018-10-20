Зеленка, валидол и перекись: назван топ ''фуфломицинов'' в Украине

20.10.2018 20:37

На них ежегодно тратят миллиарды.

За последние пять лет украинцы потратили почти четыре миллиарда долларов на лекарства, клиническая эффективность которых недоказана. Среди них ― гомеопатия и медикаменты на растительной основе.

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она также обнародовала видеоролик "Украинцы и фуфломицин", в котором рассказывается о недействующих, но популярных лекарствах. Отметим, что в этот список вошли широко известные "зеленка", перекись водорода и "Валидол".

За последние пять лет украинцы потратили почти четыре миллиарда долларов на лекарства, клиническая эффективность которых недоказана. Среди них ― гомеопатия и медикаменты на растительной основе.

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она также обнародовала видеоролик "Украинцы и фуфломицин", в котором рассказывается о недействующих, но популярных лекарствах. Отметим, что в этот список вошли широко известные "зеленка", перекись водорода и "Валидол".

"Из этих четырех миллиардов долларов 2,5 млрд были потрачены на лекарства с недоказанной эффективностью, 309 миллионов ― на гомеопатию и 905 миллионов на фитотерапию", ― говорится в ролике.

При этом сообщается, что в гомеопатических медикаментах фактически отсутствует действующее вещество. Такие лекарства, как правило, не вредят здоровью, но и не помогают. Их опасность заключается в том, что пациент вместо эффективных препаратов, по сути, ничем не лечится.

Фитотерапия ― это лечение препаратами, действующее вещество которых состоит исключительно из растений. Большинство таких лекарств отсутствует в стандартах предоставления медпомощи.

Самая большая статья расходов украинцев, лекарства без доказанной эффективности, имеют действующее вещество, которое запрещено в ЕС и США. Одним из самых популярных таких препаратов является раствор для инъекций на основе крови телят, который часто назначают после инсульта.

Причинами покупки неработающих лекарств назвали частую рекламу таких препаратов на ТВ, назначение их врачами за определенный процент от производителей и продажа медпрепаратов без рецептов.

Источник: https://from-ua.com



