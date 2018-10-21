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Зеленский официально идет в президенты, названо имя руководителя предвыборного штаба

21.10.2018 07:03
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Зеленский официально идет в президенты, названо имя руководителя предвыборного штаба

Участие Зеленского в выборах — вопрос решенный, но, как сообщают источники, с заявлением об официальном старте он будет тянуть до последнего.

Источники заявили, что олигарх Игорь Коломойский намерен включиться в президентскую кампанию-2019, для чего и сделал ставку на лидера «Квартала 95», передает «Диалог.UA» со ссылкой на «Российский Диалог». Участие Владимира Зеленского в предстоящих выборах уже окончательно.

Хотя источники из окружения Коломойского признаются, что ранее были некоторые сомнения по данному вопросу. Несмотря на то, что рейтинги юмориста показывали хорошую динамику, ни его команда, ни он сам окунаться в большую политику не спешили. Штаб Зеленского возглавил Игорь Баканов, который, к слову сказать, формальный руководитель партии «Слуга народа».

На данном этапе обговариваются окончательные каналы финансирования, план действий. В тоже время, как выяснилось, предвыборной программы у Зеленского еще нет. Проблемы есть и с политтехнологами. «Из забавного — на смотрины к Коломойскому водили и главу комитета по свободе слова, депутата от «Народного фронта» Викторию Сюмар.

Но Игорь Валерьевич ее забраковал, и к работе команды она пока не подключилась», — рассказал информатор.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Коломойский
 
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