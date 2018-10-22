Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?

22.10.2018 20:34

Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?

Сегодня все чаще в школьной среде звучит слово «буллинг». В переводе с английского оно означает издевательства, травлю или запугивания. Буллинг отличается от обычного спора между детьми тем, что сопровождается физическим или психологическим насилием: ребенка высмеивают, запугивают, избивают, портят вещи. По данным министерства образования, только в прошлом году школьные психологи получили около 109 тысяч обращений относительно травли учеников. Однако только треть из них была от детей, чаще о проблеме буллинга решались говорить учителя или родители. Как распознать, что ребенка обижают в школе, и как решается проблема детской жестокости на государственном уровне, исследовали наши эксперты.

Cтоп буллинг

В августе этого года в рамках проекта «Я имею право!» министерство юстиции начало информационную кампанию #СтопБулинг, ориентированную на детей и их родителей. Главная цель – рассказать обществу о видах буллинга и его противодействии.

Наиболее распространенные разновидности травли: психологическая и физическая. Они отличаются по ряду признаков. К психологическим приметам того, что ребенок подвергается буллингу относятся: отсутствие у ребенка друзей, страх ходить в школу, заниженная самооценка. Признаками физического буллинга могут быть сломанные игрушки, испорченные личные вещи, грязная школьная форма, синяки. Из-за распространения роли Интернета и социальных сетей появился новый вид травли – кибербуллинг. Одно из его проявлений – это отправка угрожающих и оскорбительных текстовых сообщений.

Специалисты советуют, что ребенку не стоит пытаться решить ситуацию самостоятельно. Лучше обратиться к родителям, учителям или взрослым, которым ребенок доверяет.

«Чрезвычайно важно неравнодушие родителей к своему ребенку и постоянное отслеживание ситуации, настроения и состояния ребенка. Кроме того, не стоит забывать о тесном контакте с классным руководителем, налаживание коммуникации с другими родителями в классе», – советуют в министерстве юстиции.

По мнению психолога Екатерины Данилевской, для решения проблемы травли в школах должна проводиться системная работа с родителями, учителями и самими учениками.

Ответственность за травлю

Над решением проблемы работают и в парламенте. Так, 2 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №8584 о противодействии буллингу в школах. Согласно документу, в украинском законодательстве впервые появляется такое понятие как «буллинг», а также штрафы за издевательства над школьниками.

В рамках этого закона к ответственности могут быть привлечены дети, их родители, учителя и директор школы. За моральное или физическое насилие и агрессию в любой форме обидчикам грозит штраф в сумме от 340 до 850 грн. Если правонарушение совершил малолетний и еще не может отвечать перед законом, взыскание ожидает родителей.

За повторное нарушение или совершение действий с особой жестокостью будут штрафовать от 1700 до 3400 грн. Будут наказывать и учителей – за сокрытие буллинга предусматривается штраф от 850 грн до 1700 грн. Директора школ должны будут рассматривать заявления о случаях травли от учеников и их родителей и при необходимости обращаться к правоохранителям.

«Инициатива ввести такие штрафы хорошая – когда ударят по кошельку родителей, они поменяют подход в воспитании своего чада», – считает психолог Лилия Воронина.

Одобряют законодательную инициативу и юристы. Ведь сегодня заставить отвечать

за издевательства в школе крайне сложно.

«Родителей привлекают к ответственности по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, по которой санкция, знаете какая? 51 гривна! Много раз в нашей практике было, когда общались с родителями по поводу того, что с ребенком надо общаться, отвести к психологу, потому что он бьет детей, а вместо этого слышим: «Мы отдали ребенка в школу – занимайтесь!». И когда этот ребенок наносит другому ущерб, выписывается протокол, в суде выносят санкцию в 51 гривну. Родители приходят и буквально в лицо бросают эту уплаченную квитанцию​​», – рассказывает начальник отдела связей с общественностью управления патрульной полиции города Киева Сергей Безпальчук.

Чтобы новые штрафы заработали, Верховная Рада должна принять закон во втором чтении, после этого его должен подписать глава государства. Затем у Кабмина и профильных министерств (МВД и МОН) будет три месяца, чтобы подготовить необходимую нормативную базу.

Кроме информационных и законодательных инициатив, проблема буллинга в украинских школах поднимается на международном уровне. Так, в рамках визита Президента Петра Порошенко в США для участия в 73-й сессии Генассамблеи ООН первая леди Марина Порошенко обсудила вопросы противодействия буллингу с руководством Департамента образования Нью-Йорка. На встрече речь шла об изучении опыта США по профилактике этой проблемы.

«Поскольку буллинг в образовательной среде негативно влияет на развитие личности ребенка и на формирование его системы ценностей, очень важно своевременно и эффективно противодействовать жестокому и насильственному поведению школьников», – заявила Марина Порошенко по итогам встречи.

Учителя, психологи и юристы соглашаются, что полностью искоренить буллинг из школьной среды почти невозможно. Но свести случаи издевательств к минимуму можно путем совместных усилий родителей и учителей, а также при надлежащем контроле со стороны государства.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля