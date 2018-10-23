Янукович возвращается в Украину, - все подробности

23.10.2018 11:15

Экс-президент Украины Виктор Янукович готов принять участие в суде города Киева в режиме видеоконференции для последнего слова перед вынесением решения.

Об этом сообщил его адвокат Александр Горошинский, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что украинская сторона выиграла у России дело в суде касательно "долга Януковича" в 3 миллиарда долларов. На сегодня, 23 октября, бывший президент Украины Виктор Янукович был приглашен в Оболонский районный суд города Киева для того, чтобы выступить перед судом с последним словом, перед тем как будет оглашен приговор.

По информации адвоката Януковича, он должен выступить в суде столицы в режиме видеоконференции. Отмечается, что судьи разрешили Януковичу выступить с последним словом по связи, однако адвокат обвиняемого не сообщил о решении бывшего гаранта.

Пока неизвестно, в котором часу будет оглашен приговор, однако многие СМИ сообщают, что дело будет закрыто сегодня, 23 октября. Беглый президент Украины Виктор Янукович обладает феноменальными математическими способностями. Такое мнение в пятницу, 5 октября, озвучил один из адвокатов Януковича Александр Горошинский во время очередного судебного заседания по делу о государственной измене. Экс-президент Украины Виктор Янукович должен предстать перед украинским судом, для этого его следует привезти из России силами специального спецотряда.



Источник: www.dialog.ua