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«Крымский титан» в Армянске возобновил работу
20 октября стартовал запуск завода «Крымский титан», расположенный в городе Армянск, оккупированном Российской Федерацией. Такие данные представителям средств массовой информации предоставили в пресс-службе Росприроднадзора, передает replyua.net.
«Сотрудники Росприроднадзора 20 октября приняли участие в процедуре начала запуска оборудования завода «Титановые инвестиции», - сказано в сообщении. Данную информацию также подтвердил Василий Телиженко, «глава» Армянска. «В субботу произошел запуск завода. На предприятии пошли все процессы. Для того, чтобы завод заработал в полную мощность, необходимо около недели», - сказал Телиженко.
Напомним, в августе текущего года на вышеуказанном заводе произошел выброс неизвестного вещества. В результате такого положения вещей на листьях деревьев и крышах домов образовался специфический маслянистый налет. Сотрудники украинской пограничной службы зафиксировали неподалеку от КПВВ «Чаплинка» присутствие токсических веществ в воздухе. В свою очередь, военнослужащие, которые занимаются патрулированием границы между Херсонской областью и Крымским полуостровом, жаловались на першение во рту, тошноту и головную боль. В связи с этим, 4 сентября оккупанты приняли решение прекратить работы вышеуказанного завода на неопределенный срок до выяснения причин выброса и их устранения.
Теги: Донбасс, Крым, Армянск, завод
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