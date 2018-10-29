Эксперты рассказали, насколько больше придется платить за отопление

29.10.2018 10:45

После решения властей повысить с 1 ноября стоимость газа экономные украинцы уже подсчитывают, на сколько им придется платить больше за комуслуги. Озвучил свои расчеты и министр соцполитики Андрей Рева, передает Сегодня. По его оценке, так как газ станет дороже на 23,5%, то, учитывая, что его доля в цене тепла и горячей воды составляет 70%, платить народу за эти удобства придется больше на 16%.

Энергоэксперт Валентин Землянский привел "Сегодня" чуть меньшие цифры: горячая вода и тепло вырастут в цене на 15%. В деньгах это от 200 грн и выше, в зависимости от отапливаемой площади, подсчитал Землянский. И если на счетах за горячую воду можно сэкономить, сократив ее потребление, установив бойлер либо подогревая холодную воду на газе, за который жильцы большинства квартир в многоэтажках платят по нормам, а не по счетчику газа, то счета на отопление зависят лишь от того, насколько низкой будет температура за окном. Отсчет начнется с даты, когда Нацкомиссия по вопросам регулирования энергетики и комуслуг установит новые тарифы. Эксперт прогнозирует, что это может случиться в первые дни ноября. В этом случае подорожавшие платежки придут к Новому году.

Удар по кошельку

Мы подсчитали, насколько больше придется платить за тепло и горячую воду жильцам Киева, если тарифы повысятся, как обещал министр соцполитики, на 16%. Сейчас в Киеве куб. м горячей воды стоит 75 грн, с ноября он может подорожать на 12 грн, или до 87 грн. Плата за отопление без счетчика по нормам повысится с 31,55 грн/кв. м, при оплате по счетчику гигакалория подорожает с 1356 грн до 1573 грн. Из опыта прошлых лет следует, что при температуре за окном ниже –10 градусов на обогрев кв. м уходит минимум 0,02 Гкал/мес. В деньгах это по новым расценкам будет 32 грн (+5 грн) при наличии счетчика тепла и 36,6 грн/кв. м при его отсутствии. Для 1-комнатной квартиры площадью 30 кв. м, в которой проживают 2 человека, использующие воду по соцнормам (1,6 куб. м горячей на каждого в месяц) счета увеличатся почти на 190 грн (5 х 30 + 1,6 х 2 х 12 = 188 грн ). При наличии газплиты надо добавить еще 10 грн (2 х 5) за подорожавший газ, итого 198 грн. Аналогично можно подсчитать, что для 2-комнатной квартиры площадью 65 кв. м, в которой проживают 3 чел., платежка подорожает на 398 грн, для трешки (90 кв. м, 4 чел.) подорожает на 547 грн.

Как сэкономить

Чтобы меньше платить за коммуналку, специалисты советуют провести мероприятия по энергоэффективности в масштабах дома: утепление фасада, фундамента, чердака, монтаж теплопункта. Тем более, что после подорожания ЖКУ затраты окупятся быстрее.

"Вложения в энергосбережение и энергоэффективность будут окупаться примерно на 20% быстрее, чем при старых тарифах. Здания советской постройки могут экономить 40-50% энергоресурсов, иногда и 70% при комплексной термомодернизации. Какие именно мероприятия необходимо выполнить, сколько они будут стоить и где взять финансирование – подскажет энергоаудит, — рассказал нам менеджер ДТЭК ЭСКО Антон Ковалишин. — Сейчас жители многоэтажек могут профинансировать утепление своих домов с помощью "теплых кредитов", городских программ "70/30", а в будущем смогут получать средства от Фонда энергоэффективности. А энергосервисные компании (ЭСКО) могут профинансировать и выполнить все "под ключ".

Источник: https://from-ua.com