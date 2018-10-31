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Россия построит на границе с Украиной новую военную часть

31.10.2018 16:55
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Россия построит на границе с Украиной новую военную часть

В Брянской области возле границы РФ с Украиной и Беларусь построят новую российскую военную часть. Об этом в своем расследовании сообщает InformNapalm.

По данным волонтеров расследовательного центра, очередную в/ч Кремль намерен разместить в городе Унеча, так как по нему проходят отличная железнодорожная развязка и трасса регионального значения. При этом воможно и возведение новых элементов инфраструктуры, таких как вертолетные площадки и блочно-модульные конструкции.

Недавно город посетили замкомандующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Андрей Булыга, замгубернатора Сергей Сергеев и военный комиссар Брянской области Андрей Соломенцев. По данным местных СМИ, в ходе визита они непосредственно обсуждали создание новой в/ч.

В свою очередь, местные жители негативно восприняли новость об активности военных в их городе, поскольку боятся резкого подъема цен на жилье после приезда большого количества военнослужащих, разрушения дорог военной и строительной техникой и учащения конфликтов между «приезжими и местными».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница
 
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