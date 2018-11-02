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Вместо Порошенко будут воевать с Лукашенко. Стрелков сделал неожиданный прогноз

02.11.2018 12:11
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Вместо Порошенко будут воевать с Лукашенко. Стрелков сделал неожиданный прогноз

Власти России намерены переключится с Украины на Беларусь.

Об этом на своей странице написал эк-командир подразделений НВФ ОРДО Игорь Гиркин-Стрелков, передает donpress.com.

По словам Стрелкова, в Кремле ходят слухи, что кандидатура Лукашенко перестала устраивать российскую власть. Он пишет:

«В ставке Наногениев бродят упорные слухи, что вместо Порошенко будут воевать с Лукашенко. Поскольку он — не лучший выбор Белоруссии, а фамилия все равно похожая.
ВотЪ.

Впрочем, в последнее время любые разговоры такого рода воспринимаются даже не скептически… — перед нами разыгрывается какой-то предельно убогий водевиль с элементами садо-мазо-шоу…

Но есть „одно но“: все вип-артисты остаются в живых, хоть и „имеют“ друг друга в самых разных позах.

А вот зрители — массово умирают по-настоящему».



Теги: Россия, Донбасс, война, Беларусь, прогноз, Порошенко, Стрелков, Лукашенко, НВФ
 
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