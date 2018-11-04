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Хотел пойти против Пушилина. В Донецке арестовали «депутата ДНР»
04.11.2018 07:37
В неподконтрльном Украине Донецке сегодня местная «оппозиция» планировала митинг протеста против незаконных «выборов главы ДНР». При этом был арестован один из организаторов митинга и «депутат Верховного Совета ДНР» Александр Смекалкин. Об этом сообщил его соратник Андрей Сафронов.
На своей странице в соцсети Сафронов пишет, что Смекалкин был арестован по личному приказу «министра МВД»:
«Александра арестовали сотрудники УБОП по личному распоряжению министра МВД Дикого без каких-либо юридических оснований. Дикий и его цепные псы совершили преступление, арестовав депутата на квартире у знакомых, что говорит о предварительной слежке».
Официальной информации по данному происшествию нет.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, депутат, ДНР, Пушилин
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