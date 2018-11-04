Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Хотел пойти против Пушилина. В Донецке арестовали «депутата ДНР»

04.11.2018 07:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

В неподконтрльном Украине Донецке сегодня местная «оппозиция» планировала митинг протеста против незаконных «выборов главы ДНР». При этом был арестован один из организаторов митинга и «депутат Верховного Совета ДНР» Александр Смекалкин. Об этом сообщил его соратник Андрей Сафронов.

На своей странице в соцсети Сафронов пишет, что Смекалкин был арестован по личному приказу «министра МВД»:

«Александра арестовали сотрудники УБОП по личному распоряжению министра МВД Дикого без каких-либо юридических оснований. Дикий и его цепные псы совершили преступление, арестовав депутата на квартире у знакомых, что говорит о предварительной слежке».

Официальной информации по данному происшествию нет.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, депутат, ДНР, Пушилин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх