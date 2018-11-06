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Луценко заявил об отставке
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил, что подал заявление об отставке из-за «пиара» вокруг расследования убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не держится, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу сделать это на этой неделе», – сказал Луценко с трибуны Верховной Рады, передают novosti.dn.ua.
Он подчеркнул, что его работа делалась и будет продолжена.
«Все, что я обещал Екатерине Гандзюк в больнице, делалось и будет делаться, но двоевластие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно даже за раскрытые преступления, я допустить не могу… Я подал заявление, а вам решать, будет ли [народный депутат БПП] Мустафа Найем устанавливать с экранов телевизора виновных или правоохранительные органы, которые несут за это уголовную ответственность», – сказал Луценко.
Генпрокурор назвал организаторов создания временной специальной комиссии парламента по расследованию убийства Гандзюк людьми, которые борются за власть. «Организаторам временной следственной комиссии нужен не результат, а пиар в борьбе за власть», – подчеркнул Луценко.
Теги: Украина, Донбасс, Луценко, прокурор, отставка, Верховная Рада, заявление
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