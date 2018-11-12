- Укрзализныця больше не продает билеты: что происходит16:33
- Выдача паспортов: Венгрия пошла на новые ухищрения16:00
- Жители Кривого Рога жгут шины под «Криворожгазом», требуя отопления15:48
- Порошенко выдвинул жесткое требование к Кабмину по субсидиям15:31
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления 14:54
- «Украина рано или поздно станет членом ЕС»: в Европе сделали прогноз относительно нашей страны14:40
- Сурков поздравил Пушкова и Пасечника с «победой на выборах»14:20
- 8 марта в Украине отменяют, готовится замена: «Будет ярче и интересней»14:03
- Синоптики: начало недели в Украине будет морозным13:31
- Псевдовыборы на Донбассе могут закончиться для Украины плачевно13:18
Порошенко выдвинул жесткое требование к Кабмину по субсидиям
Президент Петр Порошенко потребовал от правительства расширить финансирование программы субсидий из-за повышения тарифа на газ в Украине. Об этом Порошенко заявил во время на заседании Совета регионального развития, передает Сегодня.
"Выдвинул правительству требование защитить людей, усовершенствовать и расширить программу субсидий, увеличить средства на ее выполнение. Чтобы от роста тарифов не пострадал ни один бедный человек, для которого это повышение является критическим. На 100% обеспечить субсидиями тех, кто в них реально нуждается", – заявил Порошенко.
Глава государства пригрозил, что не подпишет закон о государственном бюджете, если это требование не будет выполнено.
"Обеспечение субсидиями – мое главное требование к бюджету на 2019 год. И если его не учтут при подготовке государственной сметы ко второму чтению, то сделаю то, чего еще никогда не делал – просто не подпишу бюджет!", – отметил президент.
Порошенко также подчеркнул, что монетизация субсидий должна заработать в полном объеме. Те, кто экономит энергоресурсы, должны получать компенсацию "живыми" деньгами, считает президент.
Напомним, после объявления о росте тарифа на газ правительство по требованию президента уже расширило программу субсидий – чтобы полностью обеспечить помощью тех, кто в ней нуждается. В целом, по подсчетам правительства, семь миллионов украинских семей получат субсидии на газ.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, субсидия, требование, Кабмин, Порошенко
- Желающие получить субсидию добавили головной боли Кабмину
- Кабмин: на получение субсидий больше не смогут претендовать миллионы украинцев
- В Минсоцполитики обновили требования к получателям субсидии
- Украинцы могут лишиться субсидий на свет
- У Кабміні заявили про серйозну нестачу коштів на субсидії
- Земельна реформа: у Кабміні висунули жорстку вимогу (відео)
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления 14:54
- Сурков поздравил Пушкова и Пасечника с «победой на выборах»14:20
- Псевдовыборы на Донбассе могут закончиться для Украины плачевно13:18
- "Выборы" "Л/ДНР" грозят России новыми санкциям: глава МИД Литвы призывает наказать "организатора этого фарса"13:00
- В ОРЛО произошло массовое отравление детей12:40
- Медведчук раскрыл планы Путина на Донбасс12:20
- В рядах оккупантов РФ "200-е" и "300-е": ВСУ уверенно отбили провокации боевиков на оккупированном Донбассе11:49
- Пушилин заявил, что «выборы» прошли и теперь с его «республикой» должен считаться весь мир11:30
- На «выборах» в ОРЛО «неожиданно» лидирует Пасечник11:13
- Известный украинец предложил отдать Донбасс России: Отрезать всю ту территорию, ту нечисть от нас10:32
- Укрзализныця больше не продает билеты: что происходит16:33
- Усик вошел в тройку сильнейших боксеров мира16:25
- Стало известно, о чем Трамп говорил с Макроном, Меркель и Путиным в Париже16:15
- Выдача паспортов: Венгрия пошла на новые ухищрения16:00
- Жители Кривого Рога жгут шины под «Криворожгазом», требуя отопления15:48
- Обновленная "ВИА Гра" представила первый клип (ВИДЕО)15:38
- Порошенко выдвинул жесткое требование к Кабмину по субсидиям15:31
- Смертоносный африканский вирус теперь угрожает Европе15:16
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления 14:54
- «Украина рано или поздно станет членом ЕС»: в Европе сделали прогноз относительно нашей страны14:40
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи08:30
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Приметы про цепочку: что предупреждает о беде19:15
- Как стареют знаки Зодиака18:33
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда"
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях