Против скандального решения УПЦ МП восстали: кто не поддержал «филиал» РПЦ

14.11.2018 13:20

Стало известно, кто из епископов не поддержал постановление Синода Украинской православной церкви Московского патриархата

Так, Собор УПЦ МП состоялся 13 ноября в Киево-Печерской Лавре.

Там приняли ряд противоречивых решений, которые имеют целью сорвать предоставление томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

В УПЦ МП, которая по сути является «филиалом» Русской православной церкви, решили отказаться от вхождения Московского патриархата в состав Единой церкви Украины. Также там планируют разорвать отношения УПЦ МП с Константинопольским патриархатом.

Однако не все представители МП поддержали такое решение Собора.

Лишь один из 83 участников не подписал постановление Синода. Им стал митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Решением Синода стал отказ от вхождения Московского патриархата в состав Единой церкви Украины.

Также стало известно, что 13 ноября состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с некоторыми иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата.

На переговорах, прошедших в закрытом режиме, представители УПЦ МП «рассказали о давлении со стороны руководства».

Ранее же сообщалось, что Москва готовит провокации вокруг Почаевской Лавры, чтобы спровоцировать религиозное противостояние в Украине.

Об этом говорится в обращении сессии областного совета, которое было направлено Министерству внутренних дел. Отмечается, что наместник Лавры митрополит Владимир открыто призывает к физическим столкновениям, рассказывая о «захвате храма», который якобы готовят неизвестные.

Депутаты Тернопольского облсовета уверены, что таким образом Московский патриархат пытается разжечь религиозный конфликт вокруг святыни. В своем обращении депутаты заявили, что решение о создании Украинской автокефальной православной церкви положительно повлияет на церковную жизнь в стране, что позволит обеспечить права и религиозные потребности украинцев.

Источник: https://politeka.net