Стало известно, кто заменит Кучму в ТКГ по Донбассу

22.11.2018 15:06

Президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе на минских переговорах, передает УНН.

Отметим, Марчук в течение 1995-1996 годов занимал должность премьер-министра Украины. В 2003-2004 годах был министром обороны, в частности участвовал в урегулировании конфликта вокруг острова Тузла.

Был представителем Украины в подгруппе по вопросам безопасности ТКГ на минских переговорах.

Напомним, что 2 октября бывший президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу в качестве представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске.