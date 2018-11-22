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Стало известно, кто заменит Кучму в ТКГ по Донбассу

22.11.2018 15:06
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Стало известно, кто заменит Кучму в ТКГ по Донбассу

Президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе на минских переговорах, передает УНН.
Отметим, Марчук в течение 1995-1996 годов занимал должность премьер-министра Украины. В 2003-2004 годах был министром обороны, в частности участвовал в урегулировании конфликта вокруг острова Тузла.
Был представителем Украины в подгруппе по вопросам безопасности ТКГ на минских переговорах.
Напомним, что 2 октября бывший президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу в качестве представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске.



Теги: Донбасс, Минск, переговоры, Евгений Марчук
 
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