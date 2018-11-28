Освобождение Крыма возможно уже в 2019 году: эксперт рассказал о том, какие политические изменения ждут украинцев

28.11.2018 16:50

Эксперт из Эстонии Оливер Лооде рассказал о том, что продвижения в вопросе Крыма возможны уже в следующем году.

Он сослался на поддержку мировых сообществ, а также некоторые предыдущие продвижения от команды #LIBERATECRIMEA. Отмечается, что к проблемам между Украиной и Россией все больше присоединяются мировые сообщества. Эксперт по правам человека из Эстонии Оливер Лооде рассказал, что может произойти на политической арене уже в следующем году, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на интервью "Крым.Реалии".

Лооде сослался на то, что поддержка гражданским сообществом освобождения Крыма несколько отличается от содействия разных государств в подобном вопросе. Он сослался на то, что именно от общественной силы зависит мнение определенной страны. "Конечно, было бы достаточно наивным предполагать, будто бы одно движение #LIBERATECRIMEA освободит полуостров.

Но я, будучи главой этого движения, могу сказать, что определенных успехов нам удалось достичь. Мы обращаем внимание всего мира на реальную проблему. И с каждым годом политики разных стран солидарны с нашими действиями.

Мы обговариваем вопросы об освобождении Крыма и стараемся действовать в интересах украинского общества. Вполне возможно, что сдвиги уже будут в следующем году", - рассказал Лооде в интервью. Напомним, в Крыму вчера власти Российской Федерации начали судить пленных украинских моряков. До этого же Лавров называл официальную причину оккупации Крымского полуострова.



Источник: www.dialog.ua