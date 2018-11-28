- Путин обвинил Порошенко в конфликте с ВМС ВСУ в Азовском море17:12
- Освобождение Крыма возможно уже в 2019 году: эксперт рассказал о том, какие политические изменения ждут украинцев16:50
- Стало известно, где содержат захваченных украинских моряков16:35
- Военное положение в Украине: что обязательно нужно знать водителям16:20
- Боевики «ДНР» без объяснения причин запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ16:00
- ГПСУ приведена в полную боевую готовность: организован усиленный контроль на границе15:31
- В ЛНР на границе с РФ прекращено движение15:15
- Боевики «ДНР» перемещают «Грады», «Гвоздики» и другое тяжелое вооружение14:45
- Гройсман рассказал, будет ли продлятся военное положение в Украине14:33
- СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской14:15
Освобождение Крыма возможно уже в 2019 году: эксперт рассказал о том, какие политические изменения ждут украинцев
Эксперт из Эстонии Оливер Лооде рассказал о том, что продвижения в вопросе Крыма возможны уже в следующем году.
Он сослался на поддержку мировых сообществ, а также некоторые предыдущие продвижения от команды #LIBERATECRIMEA. Отмечается, что к проблемам между Украиной и Россией все больше присоединяются мировые сообщества. Эксперт по правам человека из Эстонии Оливер Лооде рассказал, что может произойти на политической арене уже в следующем году, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на интервью "Крым.Реалии".
Лооде сослался на то, что поддержка гражданским сообществом освобождения Крыма несколько отличается от содействия разных государств в подобном вопросе. Он сослался на то, что именно от общественной силы зависит мнение определенной страны. "Конечно, было бы достаточно наивным предполагать, будто бы одно движение #LIBERATECRIMEA освободит полуостров.
Но я, будучи главой этого движения, могу сказать, что определенных успехов нам удалось достичь. Мы обращаем внимание всего мира на реальную проблему. И с каждым годом политики разных стран солидарны с нашими действиями.
Мы обговариваем вопросы об освобождении Крыма и стараемся действовать в интересах украинского общества. Вполне возможно, что сдвиги уже будут в следующем году", - рассказал Лооде в интервью. Напомним, в Крыму вчера власти Российской Федерации начали судить пленных украинских моряков. До этого же Лавров называл официальную причину оккупации Крымского полуострова.
Источник: www.dialog.ua
Теги: политика, Украина, Донбасс, Крым, освобождение, возвращение
- Крым начинает процесс воссоединения с Россией, заявил первый вице-премьер
- 2010-й год. Нас ждут выборы, Олимпиада, юбилей Победы и еще много интересного!
- Украина возглавила влиятельную международную организацию (фото)
- Выборы президента. Янукович требует отставки Тимошенко, а БЮТ - пересчета голосов
- Турчинов: "Прямо сейчас в Крыму освобождают из плена украинских офицеров" (ВИДЕО)
- "Поверь в себя". В "Артеке" невидящие дети из Славянска взяли "серебро" и "бронзу" спартакиады
- Боевики «ДНР» без объяснения причин запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ16:00
- ГПСУ приведена в полную боевую готовность: организован усиленный контроль на границе15:31
- В ЛНР на границе с РФ прекращено движение15:15
- Боевики «ДНР» перемещают «Грады», «Гвоздики» и другое тяжелое вооружение14:45
- СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской14:15
- В Донецке «заминировали» здание Донецкой ОГА13:35
- Военное положение в Луганской области: что будет с пенсиями, продуктами, личным имуществом?13:00
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина09:41
- Как будут работать школы и детские сады в условиях военного положения – подробности09:33
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября 09:28
- Путин обвинил Порошенко в конфликте с ВМС ВСУ в Азовском море17:12
- Освобождение Крыма возможно уже в 2019 году: эксперт рассказал о том, какие политические изменения ждут украинцев16:50
- Стало известно, где содержат захваченных украинских моряков16:35
- Военное положение в Украине: что обязательно нужно знать водителям16:20
- Боевики «ДНР» без объяснения причин запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ16:00
- ГПСУ приведена в полную боевую готовность: организован усиленный контроль на границе15:31
- В ЛНР на границе с РФ прекращено движение15:15
- Почему категорически нельзя, чтобы часы в доме стояли15:00
- Боевики «ДНР» перемещают «Грады», «Гвоздики» и другое тяжелое вооружение14:45
- Гройсман рассказал, будет ли продлятся военное положение в Украине14:33
- Почему категорически нельзя, чтобы часы в доме стояли15:00
- К каким зависимостям склонны Знаки Зодиака10:03
- Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки09:01
- Названы самые равнодушные знаки Зодиака08:14
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- Супрун рассказала, в каком случае стоит отказаться от антибиотиков19:05
- Медики назвали семь полезных качеств вина13:30
- Как правильно постирать пуховик12:45
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк
- Предатели "сдавали" своих коллег: подполковник рассказал о тайной операции в Донецке в начале войны
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября
- Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО
- В Донецке боевики «ДНР» начали тотальную проверку транспорта
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»