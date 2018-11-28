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Порошенко прокомментировал возможность продления военного положения
28.11.2018 19:15
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет продлевать военное положение, которое было введено в 10 областях страны с 26 ноября сроком на 30 дней.
Об этом глава государства заявил во время встречи с местными жителями Черниговской области.
Комментируя возможность продления военного положения, Порошенко уточнил:
«Военное положение пройдет и закончится. Я его продлевать не собираюсь и никакое ограничение конституционных прав и свобод не состоится».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, военное положение, Порошенко
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