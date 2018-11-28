Порошенко прокомментировал возможность продления военного положения

28.11.2018 19:15

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет продлевать военное положение, которое было введено в 10 областях страны с 26 ноября сроком на 30 дней.

Об этом глава государства заявил во время встречи с местными жителями Черниговской области.

Комментируя возможность продления военного положения, Порошенко уточнил:

«Военное положение пройдет и закончится. Я его продлевать не собираюсь и никакое ограничение конституционных прав и свобод не состоится».

Источник: https://donpress.com