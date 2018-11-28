Украина передислоцирует армию, чтобы защититься от страны-агрессора, – Порошенко

28.11.2018 19:03

Глава государства рассказал о том, что в Украине ожидаются активные маневры армии. Речь идет о ее передислокации, чтобы защититься от потенциальных ударов страны-агрессора.

Будет уделяться особое внимание регионам, приближенным к границе с РФ. Украинский президент Петр Порошенко заявил о том, что в государстве необходима передислокация военных сил.

Это произойдет на фоне внедренного военного положения в стране, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на "Главком". "Мы совершим передислокацию войск для того, чтобы улучшить охрану границ.

В частности это касается границы с Российской Федерации в Черниговской области. Враг не должен зайти прямо в сердце Украины", - сказал Порошенко. Президент также рассказал о том, что Украина собирается сосредоточить особое внимание в Донецкой и Запорожской областях. Президент отметил, что страна-агрессор хочет соединить берега Азовского моря с оккупированной частью Украины.

Именно по этой причине, как считает президент, и необходима передислокация войск. Порошенко еще сказал, что армия Украины уже не имеет тех проблем, которые наблюдались 4 года назад. По его словам, она не допустит подобного сценария сегодня. Напомним, что Путин сегодня начал обвинять Порошенко в недавнем инциденте, который случился в Азовском море. Кроме того, Порошенко пытался этой ночью дозвониться Путину.



Источник: www.dialog.ua