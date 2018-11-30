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Еврокомиссия выделит Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи

30.11.2018 17:01
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Еврокомиссия выделит Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи

Еврокомиссия своим решением одобрила выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства уточнил:

«Искренне благодарен Еврокомиссии за положительное решение о выделении Украине первого транша 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро».

Порошенко поблагодарил за личную поддержку со стороны президента ЕС Жана-Клода Юнкера и вице-президента Валдиса Домбровскиса. Он отметил:

«Очень важный сигнал неизменной поддержки Евросоюза в условиях последних вызовов со стороны российского агрессора».

Кроме того, в представительстве ЕС уточнили, что введение в Украине военного положения никак не повлияет на выделение макрофинансовой помощи.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, помощь, Еврокомиссия
 
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