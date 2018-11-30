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Еврокомиссия выделит Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи
Еврокомиссия своим решением одобрила выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Глава государства уточнил:
«Искренне благодарен Еврокомиссии за положительное решение о выделении Украине первого транша 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро».
Порошенко поблагодарил за личную поддержку со стороны президента ЕС Жана-Клода Юнкера и вице-президента Валдиса Домбровскиса. Он отметил:
«Очень важный сигнал неизменной поддержки Евросоюза в условиях последних вызовов со стороны российского агрессора».
Кроме того, в представительстве ЕС уточнили, что введение в Украине военного положения никак не повлияет на выделение макрофинансовой помощи.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, помощь, Еврокомиссия
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