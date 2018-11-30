Украину накроет циклон: синоптики рассказали о погоде на выходные

30.11.2018 18:53

Завтра Украину накроет циклон, при этом сложная погодная ситуация ожидается на большей части страны. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ожидается снег, порывистый ветер, в то же время, на юге и на юго-востоке, где температура будет выше, — мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега. Она добавила, что осадков не будет на западе, там преимущественно сухо, но и более сильные морозы».

2 декабря циклон вместе с осадками подтянется к северу, снега будет немного меньше. При этом температура ночью составит −11… −16, днем −2… −7 градусов. В Карпатах ночью −15… −20, днем −7… −12 градусов.

В Киеве ночью ожидается −6… −10, днем ​​-4… -6 градусов.

По данным Укрогидрометцентра 1 декабря снег выпадет в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях.

Источник: https://donpress.com