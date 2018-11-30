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Украину накроет циклон: синоптики рассказали о погоде на выходные
Завтра Украину накроет циклон, при этом сложная погодная ситуация ожидается на большей части страны. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, ожидается снег, порывистый ветер, в то же время, на юге и на юго-востоке, где температура будет выше, — мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега. Она добавила, что осадков не будет на западе, там преимущественно сухо, но и более сильные морозы».
2 декабря циклон вместе с осадками подтянется к северу, снега будет немного меньше. При этом температура ночью составит −11… −16, днем −2… −7 градусов. В Карпатах ночью −15… −20, днем −7… −12 градусов.
В Киеве ночью ожидается −6… −10, днем -4… -6 градусов.
По данным Укрогидрометцентра 1 декабря снег выпадет в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, циклон
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