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В деле Гандзюк появились новые шокирующие детали

30.11.2018 15:42
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В деле Гандзюк появились новые шокирующие детали

Мэр Херсона Владимир Николаенко и заведующая отделом сектора по работе со СМИ Херсонского городского совета Инна Зелена заявили, что опасаются за свою жизнь.

Об этом они сказали на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады в Херсоне, расследующей убийство активистки Екатерины Гандзюк, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Мустафа Найем, передает Обозреватель.

"Сразу два человека на камеры и в присутствии руководства правоохранительных органов области (СБУ, ГПУ, НПУ) сообщили, что боятся за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье близких: мэр Херсона Владимир Николаенко и завотделом сектора по работе со СМИ горсовета, близкая подруга Катерины Гандзюк Инна Зелена", – написал он.

Прокомментировал результаты работы ВСК ВР и ее председатель – внефракционный народный депутат Борислав Береза. По его словам, в Херсонской области существует масса ужасающих проблем, вплоть до угрозы потери национальной государственности.

"От контрабанды до сепаров, от наркотрафика до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых регионалов на регион. То, что тут происходит, – это не дно. Это хуже. Тут надо вводить чрезвычайное положение, потому что военное положение улучшений не дало", – написал он в Facebook.

Источник : https://from-ua 



Теги: Донбасс, убийство, расследование, активист
 
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