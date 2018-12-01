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В одной из областей Украины запретили носить военную форму
01.12.2018 09:00
Винницкая обладминистрация запретила местному населению носить военную форму. Такое решение было принято 30 ноября.
В пресс-службе ОГА:
» На все случаи безосновательного ношения военной формы будет оперативное реагирование правоохранительных органов с проверкой документов и установления вероятной принадлежности к незаконных военных формирований».
Согласно решению ОГА, носить военную форму разрешено только военнослужащим Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и других военных формирований.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, военная форма
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