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В одной из областей Украины запретили носить военную форму

01.12.2018 09:00
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В одной из областей Украины запретили носить военную форму

Винницкая обладминистрация запретила местному населению носить военную форму. Такое решение было принято 30 ноября.

В пресс-службе ОГА:

» На все случаи безосновательного ношения военной формы будет оперативное реагирование правоохранительных органов с проверкой документов и установления вероятной принадлежности к незаконных военных формирований».

Согласно решению ОГА, носить военную форму разрешено только военнослужащим Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и других военных формирований.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, военная форма
 
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