В одной из областей Украины запретили носить военную форму

Винницкая обладминистрация запретила местному населению носить военную форму. Такое решение было принято 30 ноября.

В пресс-службе ОГА:

» На все случаи безосновательного ношения военной формы будет оперативное реагирование правоохранительных органов с проверкой документов и установления вероятной принадлежности к незаконных военных формирований».