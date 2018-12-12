Последние новости раздела
- Стало известно, как будут работать банки в новогодние праздники20:18
- В Макеевке предпринимателей заставляют писать «объяснительные» из-за снижения выручки19:58
- Серьезный сбой в работе «ПриватБанка»: невозможно снять наличные и провести расчет картой19:41
- «Уклонистов будут ловить». В ОРЛО перед Новым годом проведут «военные сборы»19:19
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился19:00
- Тарифы на тепло в Украине повысятся с 1 января18:46
- «Критически важно для России»: журналист озвучил цели Кремля в Азовском море18:15
- В «ДНР» уменьшили сумму долга за электроэнергию, при которой «отрезают свет»18:00
- Меркель инициировала продление санкций ЕС против России17:45
- В Горловке по улицам ходит вооруженный патруль. Горловчане встревожены17:00
Стало известно, как будут работать банки в новогодние праздники
12.12.2018 20:18
Национальный банк Украины (НБУ) определил регламент работы системы электронных платежей Национального банка Украины (далее – СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года. Об этом сегодня сообщает пресс-служба НБУ.
В частности, график выглядит так:
- 27 – 28 декабря 2018 СЭП работать в режиме продленного банковского дня – на 2:00;
- 29 декабря 2018 года в 13.00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в Национальный банк Украины и органы Государственной казначейской службы Украины. Национальный банк и органы Государственной казначейской службы Украины могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15.00.
- 30, 31 декабря 2018 года, 1, 5, 6 и 7 января 2019 СЭП, система электронной почты Национального банка Украины, депозитарий Национального банка Украины, Система СЕРТИФ, Автоматизированная информационная система «Реестр договоров с нерезидентами 2» работать не будут.
- 2 января 2019 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.
- 3, 4 и с 8 января 2019 года СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.
В период с 29 декабря 2018 года до 3 января 2019 года включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком Украины 28 декабря 2018 года.
Банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов в праздничные дни.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, НБУ, банк, новый год
Читайте также:
- Коммерческие банки в Украине будут более жесткими в своей политике. Чего ожидать клиентам?
- «Ощадбанк» заберет миллион счетов у... коллег
- Глава НБУ Сергей Арбузов: "Открою "страшный секрет" - печатный станок работает практически постоянно"
- Как защитить деньги от рисков
- В МВФ рассказали, каким видят нового главу НБУ
- Ющенко стабилизирует гривну
- В Макеевке предпринимателей заставляют писать «объяснительные» из-за снижения выручки19:58
- «Уклонистов будут ловить». В ОРЛО перед Новым годом проведут «военные сборы»19:19
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился19:00
- В «ДНР» уменьшили сумму долга за электроэнергию, при которой «отрезают свет»18:00
- В Горловке по улицам ходит вооруженный патруль. Горловчане встревожены17:00
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе16:16
- «Власти» ОРЛО передали Украине 42 заключенных15:30
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях15:14
- В Мариуполе мужчина напал на полицейского15:00
- Срочное заявление от Пушилина. Начало новой войны на Донбассе под Мариуполем13:15
- Стало известно, как будут работать банки в новогодние праздники20:18
- В Макеевке предпринимателей заставляют писать «объяснительные» из-за снижения выручки19:58
- Серьезный сбой в работе «ПриватБанка»: невозможно снять наличные и провести расчет картой19:41
- «Уклонистов будут ловить». В ОРЛО перед Новым годом проведут «военные сборы»19:19
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился19:00
- Тарифы на тепло в Украине повысятся с 1 января18:46
- Эрдоган готовит военную операцию в Сирии18:31
- «Критически важно для России»: журналист озвучил цели Кремля в Азовском море18:15
- В «ДНР» уменьшили сумму долга за электроэнергию, при которой «отрезают свет»18:00
- Меркель инициировала продление санкций ЕС против России17:45
- Врачи назвали привычные продукты, понижающие либидо17:27
- Чем опасна новогодняя елка15:45
- 13 декабря можно узнать имя суженного: что надо делать09:45
- Медики рассказали, как нужно просыпаться зимой07:10
- Житель столицы объяснил, почему вез в метро гроб, шокируя полицейских и пассажиров22:32
- Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% - до 1535 грн15:07
- Как сыграть на слабостях любого знака Зодиака: советы астрологов14:03
- Стало известно, как пиво влияет на интимную жизнь11:20
- Почему переселенцы остаются без субсидий11:00
- «Как скот нас в зону загнали»: Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»09:55
- Генерал рассказал о сроках масштабного наступления России на Украину
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков
- Эксперты бьют тревогу из-за ОРДЛО: "Мы теряем Луганск и Донецк"
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП
- "Двое суток шли "КамАЗы" с военными", - жители Донбасса рассказали, кто агрессор и виновник войны, – видео
- «Новогодняя суета». В сеть выложили фото пустующего ТЦ «Донецк Сити»
- Проверки на блокпостах «ДНР»: задержаний нет, но нужно быть готовым к полному отчету
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе