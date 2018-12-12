Стало известно, как будут работать банки в новогодние праздники

12.12.2018 20:18

Национальный банк Украины (НБУ) определил регламент работы системы электронных платежей Национального банка Украины (далее – СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года. Об этом сегодня сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, график выглядит так:

27 – 28 декабря 2018 СЭП работать в режиме продленного банковского дня – на 2:00;

29 декабря 2018 года в 13.00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в Национальный банк Украины и органы Государственной казначейской службы Украины. Национальный банк и органы Государственной казначейской службы Украины могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15.00.

30, 31 декабря 2018 года, 1, 5, 6 и 7 января 2019 СЭП, система электронной почты Национального банка Украины, депозитарий Национального банка Украины, Система СЕРТИФ, Автоматизированная информационная система « Реестр договоров с нерезидентами 2 » работать не будут.

« » 2 января 2019 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.

3, 4 и с 8 января 2019 года СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.

В период с 29 декабря 2018 года до 3 января 2019 года включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком Украины 28 декабря 2018 года.

Банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов в праздничные дни.

Источник: https://dnews.dn.ua