Стала известна дата вручения Томоса

14.12.2018 07:43

Пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что Томос об автокефалии предстоятелю Единой поместной православной церкви в Украине вручат в Константинополе 6 января 2019, передает replyua.net.



По его словам, также в Константинополе в этот день будет отслужена божественная литургия, где будут служить совместно Вселенский патриарх и предстоятель поместной церкви, после чего ему будет вручен Томос.



Напомним, объединительный собор православных церквей Украины будет созван пятнадцатого декабря текущего года, о чем проинформировали источники в церковных кругах. На соборе должен быть утвержден устав единой поместной украинской православной церкви. Кроме того, в ходе собора нужно избрать предстоятеля новой церкви. В результате именно избранный предстоятель должен будет получить томос из рук Константинопольского патриарха.