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В Украине может появиться новый праздник
Верховной Раде предлагают ввести новый праздник в честь создания Православной церкви в Украине, сделав этот день выходным. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Сергей Мищенко - инициатор законопроекта, передает https://from-ua.com с ссылкой на УНИАН.
"15 декабря 2018 года вошло в новейшую историю Украины как День духовного единства Украины, ведь в этот день в Софии Киевской состоялся Объединительный собор Украинской православной церкви. Около двухсот делегатов (иерархи, священники и миряне) из трех православных церквей – Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Московского патриархата – образовали Украинскую поместную православную церковь и был избран ее предстоятель, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний", - написал он.
Поэтому Мищенко в связи с этим зарегистрировал законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины", в котором предложил 15 декабря определить Днем духовного единства Украины и праздничным нерабочим днем.
Теги: Украина, Донбасс, праздник, религия, церковь
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