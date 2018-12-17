В Украине может появиться новый праздник

17.12.2018 17:15

Верховной Раде предлагают ввести новый праздник в честь создания Православной церкви в Украине, сделав этот день выходным. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Сергей Мищенко - инициатор законопроекта, передает https://from-ua.com с ссылкой на УНИАН.

"15 декабря 2018 года вошло в новейшую историю Украины как День духовного единства Украины, ведь в этот день в Софии Киевской состоялся Объединительный собор Украинской православной церкви. Около двухсот делегатов (иерархи, священники и миряне) из трех православных церквей – Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Московского патриархата – образовали Украинскую поместную православную церковь и был избран ее предстоятель, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний", - написал он.

Поэтому Мищенко в связи с этим зарегистрировал законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины", в котором предложил 15 декабря определить Днем духовного единства Украины и праздничным нерабочим днем.