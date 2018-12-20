- Военные силы РФ на границе с Украиной приведены в готовность и способны напасть в любой момент. ВИДЕО15:18
- Пойдет ли Россия на открытую войну в Украине или выберет гибридный конфликт: прогноз экс-замгенсека НАТО14:38
- Для чего РФ собирается раздавать паспорта украинцам и белорусам – названы причины13:59
- Украина сможет уничтожать корабли на расстоянии в 300 км: Турчинов рассказал о грозном оружии13:01
- В Украине разрешили делать перепланировку помещений без получения разрешений11:20
- Донбасс накрыла большая катастрофа: ЧП в Горловке зацепит не только Россию, но и Украину, и даже Европу10:39
- Резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам при снижении угрозы вторжения22:15
- Угроза наступления: в Кабмине рассказали о массовой эвакуации21:44
- На складе в Днепропетровской области обнаружили 15 тонн детонаторов21:30
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!21:12
Пойдет ли Россия на открытую войну в Украине или выберет гибридный конфликт: прогноз экс-замгенсека НАТО
Вероятность нового этапа вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины объяснил экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.
Экс-заместитель генсека НАТО и старший научный сотрудник центра "Атлантический совет" Александр Вершбоу оценил шансы на ведение открытой войны России против Украины, передает "Диалог.UA".
По его мнению, Россия сейчас больше сосредотачивается на невоенных средствах влияния и вмешательствах во внутреннюю ситуацию в Украине накануне выборов. "Что касается военных возможностей, Россия уже сосредоточила в регионе большие силы", — подчеркнул эксперт. Вершбоу отметил, что переброска войск к западной границе РФ не является чем-то особенно опасным, так как Кремль наращивал силы на границе с Украиной с 2014-2015 годов. "После событий 25 ноября появилось много спекуляций относительно того, применит ли РФ эти возможности. Но это трудно оценить", — резюмировал эксперт.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, войска, НАТО, граница, выборы президента
- Передача границы в руки третьей стороне - в Минских договоренностях возможен компромисс
- Россия - НАТО: "У вас нет оснований для ввода войск в Украину" (ВИДЕО)
- Климкин: Наращивание российских войск на границе с Украиной - демонстрация готовности к полномасштабной войне
- Россия создает новую мощную армию на границе с Донбассом и укрепляет существующую на Харьковском направлении
- Украина вошла в сферу национальных интересов США из-за поведения Путина
- Очередная автомобильная колонна с боеприпасами из России пересекла границу Украины
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ16:02
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса15:39
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»15:01
- Сторонники боевиков «ДНР» готовы принести своих детей и внуков в жертву «бойцам»14:22
- Среди боевиков «ДНР» и наемников из РФ усиливаются панические настроения13:40
- Гибридная армия РФ дико гремела ударами гранатометов в районе 6 населенных пунктов13:18
- В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Состав груза уточняется12:39
- "Нужно уже готовиться", - в Донецке рассказали о крупной проблеме, которая скоро затронет каждого жителя "ДНР"12:21
- «ДНР» посчитала: около 100 тысяч жителей прифронтовых районов нуждаются в помощи11:59
- Житель Донецка - Пушилину: "Никаких улучшений, хорошо в "ДНР" живете только Вы и Ваш растущий живот"11:42
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ16:02
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса15:39
- Военные силы РФ на границе с Украиной приведены в готовность и способны напасть в любой момент. ВИДЕО15:18
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»15:01
- Пойдет ли Россия на открытую войну в Украине или выберет гибридный конфликт: прогноз экс-замгенсека НАТО14:38
- Сторонники боевиков «ДНР» готовы принести своих детей и внуков в жертву «бойцам»14:22
- Для чего РФ собирается раздавать паспорта украинцам и белорусам – названы причины13:59
- Среди боевиков «ДНР» и наемников из РФ усиливаются панические настроения13:40
- Гибридная армия РФ дико гремела ударами гранатометов в районе 6 населенных пунктов13:18
- Украина сможет уничтожать корабли на расстоянии в 300 км: Турчинов рассказал о грозном оружии13:01
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность
- Украинцам выплатят сразу две пенсии
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных