Появилась информация о банках, которые ликвидируют в 2019 году.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует завершить ликвидацию более 40 банков в 2019 году.

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Эти банки были переданы фонду в управление во время кризиса 2014-2016 годов.

Соответственно в фонде напомнили, что ликвидация первых четырех банков была завершена в текущем году. В двух из них – ПАО Классикбанк и ПАО Госзембанк удовлетворены требования всех кредиторов, а остаточное имущество передано акционерам банков.

Отмечается, что после закрытия двух оставшихся банков – АО Банк Таврика и АО Эрдэ Банк, неудовлетворенными остались требования кредиторов на сумму почти 1,2 млрд грн. Дела о взыскании этих средств с людей, связанных с банками, сегодня находятся в судах.