Последние новости раздела
- Полдня - и танки в Киеве: астролог рассказал, как начнется война Путина14:30
- Украинцев призывают реструктуризировать долги за коммунальные услуги14:17
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины14:00
- В одной из больниц Донецка прогремел взрыв13:45
- В Донецке из-за обстрела повреждены 5 жилых домов13:30
- Горловка приведена в боевую готовность. Жители в панике13:00
- У Гройсмана передумали давать две пенсии в декабре12:47
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно12:30
- С июня не будут выделять деньги на лечение пациентов, не заключивших декларации с врачами12:20
- Рада продлила мораторий на продажу земли12:09
У Гройсмана передумали давать две пенсии в декабре
21.12.2018 12:47
Пенсионерам перед Новым годом не будут давать две пенсии - за декабрь этого года и за январь следующего, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Ранее сообщалось, что пенсионеры перед праздником получат две выплаты, как это традиционно делалось в предыдущие годы.
"В декабре будет осуществлена выплата пенсий за декабрь, а за январь - в январе 2019 года", - говорится в сообщении.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, декабрь, Гройсман, пенсии
Читайте также:
- Гройсман рассказал, кому из украинцев не видать субсидий
- Госпредприятия выкачивают из Украины миллиарды долларов
- Гройсман подсчитал, сколько ему осталось до пенсии
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- Рост минимальной зарплаты в Украине: Гройсман рассказал, когда украинцам будут платить больше
- Эксперт: Умри молодым — спаси Пенсионный фонд
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины14:00
- В одной из больниц Донецка прогремел взрыв13:45
- В Донецке из-за обстрела повреждены 5 жилых домов13:30
- Горловка приведена в боевую готовность. Жители в панике13:00
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно12:30
- У боевиков «ЛДНР» серьезные потери11:31
- СБУ захватила три разведгруппы РФ на востоке Украины11:00
- Боевики имеют до полмиллиона рублей в день, нагло обирая жителей Донбасса на КПВВ за проезд без дикой очереди10:45
- В рядах боевиков убитые и раненые: бойцы ВСУ эффектно отбили нападение врага 10:03
- В Горловке прекратили выдачу «продуктовых наборов» семьям с детьми до 3-х лет09:30
- Украинцев призывают реструктуризировать долги за коммунальные услуги14:17
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины14:00
- В одной из больниц Донецка прогремел взрыв13:45
- В Донецке из-за обстрела повреждены 5 жилых домов13:30
- Горловка приведена в боевую готовность. Жители в панике13:00
- У Гройсмана передумали давать две пенсии в декабре12:47
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно12:30
- С июня не будут выделять деньги на лечение пациентов, не заключивших декларации с врачами12:20
- Рада продлила мораторий на продажу земли12:09
- SpaceX завершила сборку "замены" российских "Союзов"11:55
- С июня не будут выделять деньги на лечение пациентов, не заключивших декларации с врачами12:20
- Правильный Новый год: чего не делать перед праздниками09:45
- Магнитные бури в январе-2019: когда будут и как защититься08:47
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Украинцам выплатят сразу две пенсии
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!