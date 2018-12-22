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Українцям обіцяють новорічний снігопад
У передноворічний тиждень в Україні очікується мінлива погода зі снігом та дощем, різкими перепадами температури, атмосферного тиску та вологи.
Про це розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Перед Новим роком очікуємо мінливого характеру погоди. Будуть часто змінюватися атмосферні фронти зі снігом на Сході і Півночі чи мокрим снігом і дощем на Заході і Півдні. На всій території України температура коливатиметься від 3-8 морозу вночі, до 0-5 тепла вдень”, - сказав Кульбіда.
Він зазначив, що на Півночі і Сході вдень і вночі температура буде мінусовою, вдень на Півдні і Заході буде плюсова температура.
Погода в цілому по країні буде мінлива із різкими перепадами атмосферного тиску, вологості, температури. Сніг періодично падатиме і ущільнюватися від дощів.
Аналогічна погода буде і в Новорічну ніч — українці зустрінуть свято з вологим і важким снігом.
У Карпатах, за словами директора Гідрометеоцентру, погода буде чудовою, відпочивальники зможуть покататися на лижах.
Теги: Донбасс, снегопад, Новый год, прогноз погоды
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