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Украинцев будут штрафовать за коммуналку
Украинцы будут платить штраф за просрочку платежей
Нововведения предусматривают следующее:
— будет введена абонентская плата на коммунальные услуги (платежки будут состоять из двух частей: постоянной и переменной; постоянную придется платить даже в том случае, если вы на все лето уехали из города и ни разу не пользовались ни водой, ни светом, ни тем более отоплением);
— украинцы будут обязаны впускать в квартиру коммунальщиков;
— коммунальщикам разрешат отключать услуги за долги;
— коммунальщики будут оштрафованы за отключение услуг без причины;
— украинцы обязаны будут через полгода после вступления закона выбрать поставщика коммунальных услуг и модель работы (каждый заключает договор сам; один управитель заключает договор от имени всех жильцов; ОСМД заключает соглашение от имени всех жильцов).
Размер штрафа составит всего 0,01% долга. В свою очередь платежный максимум привязали к минимальной зарплате.
Размер абонентской платы будет определяться по формуле:
минимальная зарплата × 2,58 × коэффициент расхода,
коэффициент расхода: горячая вода и тепло — 0,004; холодная вода — 0,0035; вывоз мусора — 0,0015.
Источник: kr24.com.ua
Теги: Донбасс, штраф, коммунальные услуги, ОСМД
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