Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Польше начали торговать на украинском языке

26.12.2018 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

В иностранных автоматах начинают торговать на украинском языке, серьезно упрощая жизнь нашим соотечественникам.

Об этом пишет Киосксофт. Английский, немецкий, а теперь и украинский язык появился в интерфейсах билетных автоматов в трамваях и автобусах одного из крупнейших польских городов — Лодзь. Он находится в 120 километрах от Варшавы и является центром электронной промышленности Польши.

По разным оценкам, в нем проживает до 90 тысяч украинцев, этим и объясняется внедрение нашего языка на транспорте. Поляки высчитали, что из 21% покупок билетов, совершаемых иностранцами, порядка 80% покупок приходится именно на наших людей.

На текущий момент сведения на украинском уже можно считать уже на 737 билетных автоматах, установленных в общественном транспорте. При этом наши люди смогут увидеть родные буквы на 21 стационарном автомате к концу 2018 года.

 

Источник: https://antikor.com.ua 

 


Теги: Донбасс, Польша, украинский язык
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх