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Как помочь жертве вечеринки при алкогольном отравлении
Очень важно правильно и вовремя идентифицировать отравление алкоголем. Это может спасти жизнь и здоровье пострадавшему. Ведь интоксикация чревата комой, отказом органов и систем и даже летальным исходом, если вовремя не оказать помощь.
отсутствие самокритики и переоценка своих возможностей;
нарушение координации движений, расстройство внимания;
громкая, несвязная и нечеткая речь;
раскрепощение инстинктов, контролируемых в трезвом состоянии;
замедление пульса – менее 60 ударов в минуту;
покраснение лица, усиление потоотделения;
понижение температуры тела;
тошнота и рвота.
Чего нельзя делать при отравлении алкоголем?
не оставляйте больного одного;
не давайте больному кофе. Алкоголь выводит жидкость из организма, и кофе действует аналогичным образом. В таком случае в организме может образоваться серьезный, наносящий вред мозгу недостаток жидкости.
не давайте газированную воду;
не отправляйте человека под холодный душ (лкоголь понижает температуру тела, так что холодный душ может дополнительно поспособствовать переохлаждению);
ни в коем случае не позволяйте ему продолжать пить!
Домедицинская помощь
промывание желудка. Нужно вызвать у больного рвоту при помощи бледно-розового раствора марганцовки. Если марганцовки нет, нужно напоить больного теплой водой (2-3 стакана). Приступ рвоты можно спровоцировать механически, надавив на основание языка.
дать выпить сладкий чай с лимоном;
дать больному активированный уголь или энтеросгель;
во время рвоты уложить больного на бок, чтобы он не захлебнулся;
если состояние не улучшилось, продолжается рвота, отравившийся теряет сознание, у него тахикардия или учащенное дыхание - немедленно вызывайте скорую.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, алкоголь, отравление, помощь, вечеринка
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