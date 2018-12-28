Как помочь жертве вечеринки при алкогольном отравлении

28.12.2018 15:18

Очень важно правильно и вовремя идентифицировать отравление алкоголем. Это может спасти жизнь и здоровье пострадавшему. Ведь интоксикация чревата комой, отказом органов и систем и даже летальным исходом, если вовремя не оказать помощь.

отсутствие самокритики и переоценка своих возможностей;

нарушение координации движений, расстройство внимания;

громкая, несвязная и нечеткая речь;

раскрепощение инстинктов, контролируемых в трезвом состоянии;

замедление пульса – менее 60 ударов в минуту;

покраснение лица, усиление потоотделения;

понижение температуры тела;

тошнота и рвота.

Чего нельзя делать при отравлении алкоголем?

не оставляйте больного одного;

не давайте больному кофе. Алкоголь выводит жидкость из организма, и кофе действует аналогичным образом. В таком случае в организме может образоваться серьезный, наносящий вред мозгу недостаток жидкости.

не давайте газированную воду;

не отправляйте человека под холодный душ (лкоголь понижает температуру тела, так что холодный душ может дополнительно поспособствовать переохлаждению);

ни в коем случае не позволяйте ему продолжать пить!

Домедицинская помощь

промывание желудка. Нужно вызвать у больного рвоту при помощи бледно-розового раствора марганцовки. Если марганцовки нет, нужно напоить больного теплой водой (2-3 стакана). Приступ рвоты можно спровоцировать механически, надавив на основание языка.

дать выпить сладкий чай с лимоном;

дать больному активированный уголь или энтеросгель;

во время рвоты уложить больного на бок, чтобы он не захлебнулся;

если состояние не улучшилось, продолжается рвота, отравившийся теряет сознание, у него тахикардия или учащенное дыхание - немедленно вызывайте скорую.

Источник: https://from-ua.com