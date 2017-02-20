Что делать, если кто-то «перебрал»: тактика ликвидации алкогольного отравления

20.02.2017 07:49

Некоторые из нас не представляют себе субботний или праздничный вечер без парочки коктейлей. Хорошо, когда речь идет именно об одном-двух бокалах вина, но , к сожалению, традиции, азарт или обычная глупость, толкают людей на крайности, когда уровень алкоголя в их крови напиток за напитком достигает критического уровня. Результатом может стать сильное опьянение или вовсе отравление, игнорироваться которые не стоит. Как же оказать первую помощь алкогольном отравлении?

Первая помощь при отравлении «паленым» спиртным

От покупки некачественного алкоголя не застрахован никто. Производители фальсификата настолько умело маскируют свой товар под оригинальный, что на первый взгляд обнаружить подвох не получится. Свидетельствуют об этом и неоднократные случаи отравлений в Украине за последние пару месяцев.

Признаки

Признаки отравления суррогатом практически не отличаются от симптомов отравления после чрезмерного употребления спиртного. Единственная разница в периоде их проявления. В случае с «паленкой» уже через час-полтора появляется пульсация в висках, сильная головная боль, спутанность сознания, «мушки» и расплывчатость в глазах, нарушение координации движения. Вскоре к этим симптомам присоединяется рвота и неадекватность в поведении.

Доврачебная помощь

В случае, если причиной отравления стала «паленка», необходимо вызвать скорую. А до приезда медиков – оказать первую помощь, поскольку токсины всасываются в кровь очень быстро, провоцируя в организме необратимые процессы.

Промойте желудок большим количеством теплой подсоленной воды и солью (2 столовые ложки на три литра). Соль препятствует быстрому всасыванию токсинов в стенки желудка. Воду нужно буквально заливать в желудок, пока не польется обратно чистая вода. Если не получается вырвать, прижмите указательным и средним пальцем корень языка.

После промывания желудка для нейтрализации действия и выведения из организма токсинов примите мощный энтерособрент (согласно инструкции) – Белый уголь, Энтеросгель, Атоксил и т.д.

Затем выпейте (или дайте выпить) 50 мл 30% этилового спирта. Это единственный антидот при отравлении алкогольным фальсификатом, то есть метиловым спиртом, из которого делают суррогат.

Первая помощь, если вы просто перепили

Алкогольное отравление может наступить даже если вы употребляли качественное спиртное. Достаточно превысить свою норму или пить разные напитки в течение праздника. В таком случае также нужно принимать меры, иначе испорченным будет не только оставшийся вечер, но и последующие несколько дней.

Признаки

В зависимости от степени опьянения признаки могут быть разными. При легкой степени отравления отмечается покраснение лица, нарушение речи, изменения в поведении, тошнота, увеличение громкости речи при разговоре, расширение зрачков и «шатающаяся» походка. При интоксикации средней тяжести появляется рвота, двоение в глазах, головокружение, невнятная речь, головная боль и сонливость. При сложной степени тяжести отравления появляется затрудненное дыхание, аритмия, потеря сознания и обильное слюноотделение.

Как помочь?

При опьянении легкой сложности нужно в первую очередь прекратить прием спиртного и выпить энтеросорбент, например, активированный уголь (из расчета 1 таблетка на 10 кг веса) или Энтеросгель.

При средней тяжести отравления стоит предварительно очистить желудок от остатков алкоголя. Вызвать рвотный рефлекс можно чашкой кофе с солью (1 ч. ложка) либо простимулировав корень языка двумя пальцами или обернутым марлей предметом. Затем стоит выпить стакан лимонного фреша (1:1 с водой) и принять энтеросорбент.

При тяжелом отравлении желательно вызвать скорую, а до ее прибытия приведите пострадавшего в чувства при помощи нашатырного спирта и помогите промыть желудок соленой водой (как в случае с отравлением суррогатом). Затем дайте сорбент и уложите в кровать на бок, чтобы в случае рвоты не захлебнулся рвотными массами.

Источник: medic.ua