Работники водоканала города Енакиево просят погасить долг по зарплате продуктами

28.12.2018 17:20

В неподконтрольном правительству Украины Енакиево Донецкой области работники городского водоканала 4 месяца не получают зарплату. Об этом рассказали сами сотрудники предприятия во время «прямой линии» с «главарем «ДНР» Денисом Пушилиным, которая состоялась вчера, 27 декабря.

Работники водоканала в прямом эфире сообщили о задолженности по зарплате и отсутствии каких-либо средств к существованию. Они обратились к Пушилину с просьбой выдать им хотя бы продуктовые наборы.

Прямого ответа на просьбу о гуманитарной помощи жители Енакиево не получили. Пушилин заявил, что эту ситуацию необходимо рассматривать со всех сторон. В качестве решения проблемы пообещал взять под контроль компанию «Вода Донбасса». Также он заверил, что якобы до января будет подготовлена так называемая дорожная карта по этому вопросу.