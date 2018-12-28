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Работники водоканала города Енакиево просят погасить долг по зарплате продуктами
В неподконтрольном правительству Украины Енакиево Донецкой области работники городского водоканала 4 месяца не получают зарплату. Об этом рассказали сами сотрудники предприятия во время «прямой линии» с «главарем «ДНР» Денисом Пушилиным, которая состоялась вчера, 27 декабря.
Работники водоканала в прямом эфире сообщили о задолженности по зарплате и отсутствии каких-либо средств к существованию. Они обратились к Пушилину с просьбой выдать им хотя бы продуктовые наборы.
Прямого ответа на просьбу о гуманитарной помощи жители Енакиево не получили. Пушилин заявил, что эту ситуацию необходимо рассматривать со всех сторон. В качестве решения проблемы пообещал взять под контроль компанию «Вода Донбасса». Также он заверил, что якобы до января будет подготовлена так называемая дорожная карта по этому вопросу.
Теги: Донбасс, Енакиево, водоканал
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