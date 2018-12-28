«Склоняют к признанию своей вины»: стало известно о подлости РФ в деле пленных украинских моряков

28.12.2018 18:15

На странице в «Фейсбук» адвоката Николая Полозова, который защищает права захваченных в плен украинских моряков, появилось сообщение, что органы российской ФСБ продолжают оказывать давление на военнопленных, передает replyua.net.

В частности, как стало известно, оккупанты пытаются склонить украинских военных к признанию вины в совершении уголовного преступления, к самооговору или оговору кого-то из товарищей. При этом, как поведал Полозов, к украинским морякам направляют своих оперативных работников, не оповещая адвокатов пленных.



«Всем военнопленным морякам адвокатами нашей команды были разъяснены недопустимость и незаконность подобных действий со стороны органов ФСБ. Каждому моряку адвокат сообщил об алгоритме действий в случае осуществления подобной провокации в отношении него. Отдельно были проговорены и такие оперативные мероприятия, как «внутрикамерная разработка», когда в роли оперативника выступает сокамерник — другой заключенный», - написал Николай Полозов. Напомним, конфликт между российскими пограничниками и украинскими моряками произошел 25 ноября. Корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.