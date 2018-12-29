Последние новости раздела
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей20:43
- ООН проведёт дебаты по вопросам оккупации Крыма и Донбасса20:30
- Полторак подписал приказ о повышении зарплат украинским военным20:15
- "Не положено холопам знать смотрящего", - Казанский обнаружил в "ДНР" секретного "премьер-министра" 20:00
- Совет финансовой стабильности назвал главные вызовы 2019 года19:44
- В одном из районов Киева объявлен карантин из-за бешенства19:32
- Украинцы определились с главными символами страны19:15
- Появился перечень товаров, которые Россия запретила ввозить из Украины19:00
- Зачем Кремль ввел санкции против политиков Украины, лояльных к Путину и агрессии РФ, перед выборами - эксперт 18:45
- В ОРЛО назначили главарей «силовых ведомств»: названы имена18:30
Совет финансовой стабильности назвал главные вызовы 2019 года
29.12.2018 19:44
Министра финансов и председателя НБУ беспокоят процессы на мировых рынках
Совет по финансовой стабильности на последнем заседании в 2018 году определила ключевые вызовы на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НБУ в Facebook.
Как отмечается в сообщении, среди ключевых вызовов на 2019 год: замедление темпов роста мировой экономики и экономики стран - торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими центробанками мира.
Источник : https://www.rbc.ua
Теги: Донбасс, финансы, стабильность
Читайте также:
- Поглощение Донбасса: Реакция России на смерть Захарченко не только в «выборах»
- Табачник в Донецке сообщил, что в ДонНУ скоро будут новые выборы ректора
- Пять главных событий 2012 года
- ОБСЕ ищет наблюдателей на выборы в Донецк и Луганск. Пройдет ли голосование на оккупированном Донбассе одновременно со всей страной и по украинским законам?
- Феномен "Нашей Украины" в Донбассе: кандидатов нет, а члены комиссий есть
- 2012-й год. От Евро до "апокалипсиса"
- В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи11:07
- Боевики нарушили новогоднее перемирие10:24
- Медработников в ОРДЛО обязали пройти военную подготовку08:00
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"23:15
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть 23:07
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются21:45
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло20:10
- Быстроходные рыбацкие лодки. Командующий ВСУ рассказал о «флотилии ДНР»19:38
- Надеяться не нужно: Военный эксперт пояснил, что РФ не нужен режим тишины на Донбассе19:23
- Пояс безопасности: ВСУ закрепились под Горловкой19:04
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей20:43
- ООН проведёт дебаты по вопросам оккупации Крыма и Донбасса20:30
- Полторак подписал приказ о повышении зарплат украинским военным20:15
- "Не положено холопам знать смотрящего", - Казанский обнаружил в "ДНР" секретного "премьер-министра" 20:00
- Совет финансовой стабильности назвал главные вызовы 2019 года19:44
- В одном из районов Киева объявлен карантин из-за бешенства19:32
- Украинцы определились с главными символами страны19:15
- Появился перечень товаров, которые Россия запретила ввозить из Украины19:00
- Зачем Кремль ввел санкции против политиков Украины, лояльных к Путину и агрессии РФ, перед выборами - эксперт 18:45
- В ОРЛО назначили главарей «силовых ведомств»: названы имена18:30
- Учёные разгадали загадку снежинок09:30
- Диетологи подсказали, как "сбросить" 8 кг за неделю09:13
- 35 мудрых итальянских высказываний08:30
- Какие сладости больше всего вредят здоровью человека08:15
- 11 причин, почему современные отношения так легко разрушаются07:04
- Медики назвали новогодние продукты, которые могут быть опасны для здоровья23:02
- Найден способ омолодить мозг22:15
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году20:30
- Трихологи подсказали, какая специя поможет при выпадении волос18:30
- Медики объяснили, почему не стоит полностью отказываться от сладостей16:30
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются