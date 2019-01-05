- Что ждет гривну после Рождества: курс валют21:18
- Реформа "скорой", электронные медкарты и бесплатная диагностика: чего ждать от медреформы в 2019-м20:56
- «Вы больная?» Волочкова эротично раздвинула ноги, чем вызвала волну гнева в сети20:42
- Рождество 25 декабря и 7 января: в чем разница праздников20:28
- Порошенко вручил орден патриарху Варфоломею20:15
- Морозы до -25 и засухи: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 2019 год20:02
- На Донбассе местные боевики и россияне устроили драку: двое погибших19:40
- Тарифы, цены, пенсии и субсидии: что изменилось в Украине за неделю19:25
- Новые правила «прописки» оставят украинцев без гроша: «придут домой и заставят платить»18:42
- Сочельник 2019: что нельзя делать накануне Рождества18:15
Морозы до -25 и засухи: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 2019 год
В стране будут ощутимые климатические изменения
В Украине зима и весна 2019 года запомнятся нестандартными погодными условиями и резкими перепадами температуры.
До 14 января зима будет относительно теплой, а со второй половины месяца начнется похолодание до -25. Такой прогноз составил народный синоптик Украины Леонид Горбань, пишет "Сегодня".
В Украине зима и весна 2019 года запомнятся нестандартными погодными условиями и резкими перепадами температуры.
До 14 января зима будет относительно теплой, а со второй половины месяца начнется похолодание до -25. Такой прогноз составил народный синоптик Украины Леонид Горбань, пишет "Сегодня".
Лютые морозы будут то ослабевать, то усиливаться и сопровождаться снегопадами. Весна, согласно с мнением Горбаня, придет в Украину в апреле.При этом высокая температура начнется уже со второй недели месяца.
Ноябрь отличится по-настоящему зимней погодой, а декабрь, как и в 2018, запомнится температурными "качелями".
"Говорить о том, что, мол, идут на какое-то время стабильные холодные зимы, или, опираясь на температурную статистику, утверждать, что надвигается постоянное потепление, некорректно. Статистические подсчеты сглаживают погодные аномалии, но ведь в самые мягкие зимы бывают морозные периоды", — подытожил Горбань.
Он подчеркнул, что на погодные условия влияют и более глобальные аномалии, как приближении Марса к Земле на самое близкое расстояние за 60 000 лет.
"Из-за притяжения Марса давление на экваторе увеличилось, пошли с большой скоростью ветры из Африки на Европу, Марс сделал бури в США, цунами в Малайзии", — пояснил народный синоптик.
Климатолог Украинского гидрометеорологического института НАНУ Вера Балабух также убеждена, что в Украине начался период заметных изменений климата.
"Если взять конкретно Украину, то у нас темпы повышения средней за год температуры воздуха почти втрое превышают рост приземной глобальной температуры. Температура воздуха на всей территории страны стабильно растет на протяжении года, но больше всего зимой и летом", — сообщила она.
Источник : https://from-ua
Теги: Донбасс, погода, мороз
- Погода в Украине на 15 января: холодно, местами мокрый снег
- В воскресенье в Украине до +24 С и без осадков
- Погода в Украине 26 декабря: преимущественно без осадков и не очень холодно
- Погода в Украине 13 мая: ливни и грозы по всей стране
- Долгая холодная зима и аномально жаркое лето - синоптики дали прогноз на 2017 год
- Погода в Украине 27 января: пасмурно, местами снег
- Под Донецком боевики устроили обстрел из крупнокалиберных пулеметов18:27
- Пограничники не пропустили через КПВВ в Донецкой области груженную продуктами машину16:44
- «Богатая страна»: сепаратист Царев в Москве ошарашил заявлением об Украине15:02
- Боевики разместили танки на Луганском направлении, - СЦКК13:34
- Блокпосты «ДНР»: на Горловке и Еленовке машин не очень много, на Каргиле пеших нет13:02
- В ОРДЛО за праздники десятки членов НВФ оказались в больницах12:30
- В зоне ООС противник понес потери во время провокационных обстрелов12:22
- Бойцы ВСУ сбили на Донбассе новую модель беспилотника членов НВФ11:56
- На Луганщине откроют кардиоцентр09:43
- Блокада Приазовья: Задержек нет, но порты несут убытки09:30
- Что ждет гривну после Рождества: курс валют21:18
- Ученые рассказали, что в будущем ждет Солнечную систему21:07
- Реформа "скорой", электронные медкарты и бесплатная диагностика: чего ждать от медреформы в 2019-м20:56
- «Вы больная?» Волочкова эротично раздвинула ноги, чем вызвала волну гнева в сети20:42
- Рождество 25 декабря и 7 января: в чем разница праздников20:28
- Порошенко вручил орден патриарху Варфоломею20:15
- Морозы до -25 и засухи: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 2019 год20:02
- На Донбассе местные боевики и россияне устроили драку: двое погибших19:40
- Тарифы, цены, пенсии и субсидии: что изменилось в Украине за неделю19:25
- Жуткое преступление в больнице: «Обесчестили, пока была в коме», подробности19:10
- Ученые рассказали, что в будущем ждет Солнечную систему21:07
- Рождество 25 декабря и 7 января: в чем разница праздников20:28
- Самые интересные и удивительные факты об Антарктиде18:05
- «Исключите это из рациона и будете спокойными»: учёные рассказали о самых вредных продуктах13:25
- В Литве придумали как усмирить цены в супермаркетах08:45
- Врачи раскрыли, почему противовирусные препараты опасны07:30
- Стоматологи назвали продукты, провоцирующие появление кариеса22:48
- Приметы на начало года: как узнать, каким для вас будет 2019 год22:05
- Время выведения алкоголя из организма: когда можно садиться за руль18:15
- Как ваши личные данные могут обернуться против вас16:00
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал