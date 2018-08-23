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В сентябре погода преподнесет сюрприз
23.08.2018 21:16
Конец лета и начало осени в Украине будут дождливыми, поэтому температура снизится.
Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, нашу страну накроет несколько волн дождей.
"27-28 августа тоже ожидается дождь. Если брать сентябрь, то с 1 по 13 число - сплошные дожди. Они намного сбавят температуру почти по всей Украине", - заявил синоптик.
Ранее синоптики прогнозировали, что в Украине погода в сентябре будет мягкой, без существенных перепадов температуры днем и ночью. В среднем суточная температура будет около 17 градусов, днем - 23, ночью около 12 градусов выше нуля.
Теги: Украина, Донбасс, погода, дождь
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