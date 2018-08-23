В сентябре погода преподнесет сюрприз

23.08.2018 21:16

Конец лета и начало осени в Украине будут дождливыми, поэтому температура снизится.

Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, нашу страну накроет несколько волн дождей.

"27-28 августа тоже ожидается дождь. Если брать сентябрь, то с 1 по 13 число - сплошные дожди. Они намного сбавят температуру почти по всей Украине", - заявил синоптик.

Ранее синоптики прогнозировали, что в Украине погода в сентябре будет мягкой, без существенных перепадов температуры днем и ночью. В среднем суточная температура будет около 17 градусов, днем - 23, ночью около 12 градусов выше нуля.