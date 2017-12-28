Названа дата когда Путин может подписать соглашение по Донбассу

28.12.2017 14:49

По мнению эксперта программы международной и внутренней политики аналитического центра «Украинский институт будущего» Игара Тышкевича, российский президент Владимир Путин может согласиться на определенное соглашение по Донбассу уже в начале следующего, 2018 года, передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня».

При этом Тышкевич считает, что на такой шаг Кремль подтолкнет усиление режима санкций.

«Главным фактором в вопросе решения конфликта на Донбассе стает позиция России, определяющая сегодня, какой уровень эскалации она может себе позволить.

По действиям России в этом году можно сказать, что Кремль взял курс на оптимизацию недостатков конфликта с Украиной, и это произошло в связи с усилением санкционного режима со стороны США на протяжении 2017 года», - отметил он.

В то же время, эксперт озвучил две главные причины возможного подписания «мира» на Донбассе. В первую очередь, речь идет о выборах президента РФ 18 марта 2018 года, на которых Кремлю не хочется столкнуться с сюрпризами. Вторая причина – это Чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля 2018 года.