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Названа дата когда Путин может подписать соглашение по Донбассу
По мнению эксперта программы международной и внутренней политики аналитического центра «Украинский институт будущего» Игара Тышкевича, российский президент Владимир Путин может согласиться на определенное соглашение по Донбассу уже в начале следующего, 2018 года, передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня».
При этом Тышкевич считает, что на такой шаг Кремль подтолкнет усиление режима санкций.
«Главным фактором в вопросе решения конфликта на Донбассе стает позиция России, определяющая сегодня, какой уровень эскалации она может себе позволить.
По действиям России в этом году можно сказать, что Кремль взял курс на оптимизацию недостатков конфликта с Украиной, и это произошло в связи с усилением санкционного режима со стороны США на протяжении 2017 года», - отметил он.
В то же время, эксперт озвучил две главные причины возможного подписания «мира» на Донбассе. В первую очередь, речь идет о выборах президента РФ 18 марта 2018 года, на которых Кремлю не хочется столкнуться с сюрпризами. Вторая причина – это Чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, выборы президента, санкции, Чемпионат мира по футболу
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