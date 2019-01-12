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Украинцев зовут из России домой на выборы
Ранее Центризбирком закрыл все избирательные участки в России, перенеся их в Грузию, Казахстан и Финляндию.
Министерство иностранных дел рекомендовало проживающим на территории России украинцам голосовать по месту своей регистрации в Украине.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в пятницу, 11 января, сообщает УНН, ссылаясь на ответ ведомства.
"Гражданам Украины, которые временно находятся в РФ, рекомендуем голосовать по месту своей регистрации на родине", - говорится в сообщении.
В МИД пояснили рекомендацию целями безопасности. В связи с этим в министерстве напомнили, что ранее "для обеспечения безопасности" были ликвидированы все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. В частности, не будет загранучастков в посольстве Украины в РФ (Москва), генеральном консульстве в Ростове-на-Дону, генконсульстве в Санкт-Петербурге, консульстве в Екатеринбурге и консульстве в Новосибирске.
Вместе с тем Центризбирком расширил границы трех участков в Грузии, Казахстане и Финляндии. Ликвидированные в РФ участки присоединены к этим трем. Таким образом, проживающие в России украинцы смогут голосовать на родине либо в посольствах Украины в Грузии в Тбилиси, в Казахстане в Астане и в Финляндии в Хельсинки.
Отметим, количество украинцев, находящихся временно в России, оценивается примерно в три миллиона человек.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, МИД, ЦИК, выборы президента, избирательный участок
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