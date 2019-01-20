В поезде "Укрзализныци" упала верхняя полка, придавив женщину внизу

20.01.2019 20:15

В воскресенье, 19 января, в поезде "Херсон-Львов" произошло очередное ЧП: сломалась полка с пассажиром, едва не придавив ниже сидящую женщину.

Об этом инциденте написал Виктор Гарвона в Facebook.

"У меня сломалась полка. Приключения продолжаются. Подо мной глухонемая пассажирка. Встревоженные глаза, шок. Она была глухонемой ещe до того, как полка провалилась. УЗ здесь нe виновата", - написал он