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Окончательная точка касательно перехода в ПЦУ поставлена – Порошенко подписал новый закон

28.01.2019 21:51
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Окончательная точка касательно перехода в ПЦУ поставлена – Порошенко подписал новый закон

Украинский лидер сегодня, 28 января, сделал очередной вклад в развитие ПЦУ.

Им был подписан закон, благодаря которому религиозные организации могут изменять свои статуты, а также подчиненность. Украинским президентом был подписан закон, предусматривающий внесение изменений в отдельные регионы Украины о подчиненности религиозных организаций, а также процедуре госрегистрации этих предприятий.

Об этом сегодня, 28 января, было написано на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко, передает издание "Диалог.UA".

Данный закон определяет то, каким именно образом та или иная религиозная организация способна изменить собственную подчиненность, учитывая действующие ее центры в Украине и за ее пределами. Если религиозная организация хочет внести изменения в свой устав или перейти в другую церковь, ей необходимо будет провести собрание.

После этого ими подписывается документ, где написаны изменения.

Отмечается, что благодаря этому закону решение о смене подчиненности в устав должно быть зарегистрировано в порядке, который на государственном уровне предусматривается статьей 14.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, закон, религия, Порошенко
 
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